Z hviezdy internetu sa stal putovník: Obrovské zviera sa vrátilo do Čiech! Pozrite, kam až putoval mladý obor

VIEDEŇ - Emilova expedícia Rakúsko skončila, píšu rakúske médiá, ktoré sa dnes obzerajú za cestou losa Emila. Ten ušiel cez rakúske územie vyše 500 kilometrov a od pondelka je na českej strane Šumavy. Takmer dvojmesačné putovanie cez Horné a Dolné Rakúsko urobilo z Emila hviezdu, upozornila stanica ORF.
Uspávanie a presun veľkého zvieraťa, na ktorom sa v pondelok podieľalo 30 ľudí vrátane dvoch veterinárov, sa zaobišiel bez komplikácií. Vedúca výskumného ústavu pre štúdium voľne žijúcich zvierat na Veterinárnej univerzite vo Viedni Claudia Bieberová denníku Der Standard povedala, že išlo o "veľmi dobre pripravené uspávanie vykonané miestnymi veterinármi v spolupráci s Veterinárnou univerzitou". Emil strávil v narkóze asi hodinu, uvádza hornorakúsky server televízie ORF. Agentúra APA tiež uverejnila mapu s trasou, ktorou los cez rakúske územie ušiel.
Los Emil má stovky fanúšikov
Emila na ceste často sprevádzala aj polícia alebo hasiči. Stovky fanúšikov a zvedavcov jeho cestu dokumentovali, Emil je tiež jediným konkrétnym zástupcom svojho druhu, ktorý má vlastnú facebookovú stránku a na internetovej encyklopédii záznam na Wikipédii, uvádza ORF. Ešte asi 30 dní ho budú rakúske úrady môcť sledovať, ako skúma Šumavu. Los má totiž GPS vysielač, ktorý nosí ako ušnú známku. Jeho batéria sa vybije práve približne o mesiac, vysvetlila Bieberová.
Predstavoval nebezpečenstvo
Emil bol v pondelok ráno uspaný výstrelom z uspávacej pištole, keď sa priblížil na 200 metrov k diaľničnému nájazdu pri diaľnici A1. Podľa agentúry APA chcel preskočiť diaľničný plot, čím by ohrozil bezpečnosť cestnej dopravy. Už minulý týždeň hornorakúske úrady uvažovali o tom, že by nechali Emila uspať a následne ho previezli na hranicu s Českom, aby sa mohol pripojiť k šumavskej losí populácii. Neskôr od toho upustili, s odôvodnením, že zviera zatiaľ nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo.
Los Emil pravdepodobne pochádza z Poľska, do Rakúska sa dostal cez Česko. Cesta mladého zvieraťa druhu, ktorý väčšinou žije samotársky a môže dorásť výšky vyše dvoch metrov a dosiahnuť hmotnosť vyše pol tony, vyvolala veľký záujem verejnosti.