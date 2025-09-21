Priateľ jej sabotoval maratón: VIDEO Zjedol občerstvenie bežkyne priamo na trati! Tá zostala bez energie

FLORIDA - Bežkyňa z Floridy zdieľala na TikToku príbeh, ako jej priateľ počas maratónu zjedol občerstvenie, ktoré jej malo dodať energiu. Video sa stalo virálnym a vyvolalo diskusie o podpore, rešpekte a správaní partnerov počas športových výkonov.
Bežkyňa Katie z Floridy zažila počas maratónu nepríjemný moment, keď jej priateľ zjedol občerstvenie, ktoré jej malo dodať energiu. Katie o svojom zážitku informovala na TikToku, kde video zaznamenalo milióny vzhliadnutí. „Keď si svojmu priateľovi dala extra občerstvenie, aby ti ho podával počas maratónu, a on to zjedol celé,“ napísala Katie k videu. Muž jej túto skutočnosť oznámil priamo počas pretekov, zatiaľ čo stál na okraji trate a natáčal ju, píše sa na webe New York Post.
Sabotoval maratón a aj vzťah
Hoci sa môže zdať, že ide o drobnosť, incident vyvolal diskusiu o tom, ako niektorí partneri prehliadajú úsilie žien a menia ich výnimočné momenty na vtip. Podľa odborníkov je dôležité, aby partner podporoval športové a osobné úspechy, namiesto toho, aby ich sabotoval. Používateľka Kelly incident kritizovala a zdôraznila, že tréning na maratón trvá mesiace a vyžaduje odhodlanie a disciplínu. „Nie len že sabotoval jej maratón. On sa naozaj o ňu nestará,“ napísala. Niektoré reakcie pod videom poukazovali aj na žiarlivosť muža a vedomé natáčanie reakcie priateľky.
Neuveriteľné, čo manžel spravil: Na romantický víkend priviedol vlastnú mamu! Žena skončila v inej izbe
Podobné prípady sa objavili aj v minulosti. Napríklad v Brazílii otec poslal deti na trať počas pretekov matky, čo jej nezabránilo vo víťazstve, no vyvolalo virálny hnev na internete. Katie sa nakoniec musela spoliehať na občerstvovacie stanice, aby sa udržala a predišla vyhoreniu. Článok upozorňuje na význam podpory a starostlivosti vo vzťahoch – malé skutky láskavosti a rešpekt k úsiliu druhých sú základom zdravého partnerstva.