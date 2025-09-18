Neuveriteľné, čo manžel spravil: Na romantický víkend priviedol vlastnú mamu! Žena skončila v inej izbe

NEW YORK - Žena opísala na internete, ako jej manžel premenil ich výročný víkendový pobyt na rodinnú dovolenku tým, že so sebou priviedol svoju mamu. Tvrdil, že to bude „milé prekvapenie“, no pre 32-ročnú manželku to znamenalo úplný opak.
Na platforme Reddit sa objavil príspevok, ktorý rýchlo vyvolal búrlivú diskusiu. Anonymná 32-ročná žena sa v ňom zdôverila, že s manželom si naplánovali krátky únik od každodenných povinností, aby oslávili výročie. „Obaja pracujeme na plný úväzok a máme dve malé deti. Bola som nadšená, že konečne budeme mať čas iba pre seba – so spa, degustáciou vína a romantickými večerami,“ napísala.
Romantika sa čoskoro zmenila na nepríjemné prekvapenie
Romantické očakávania sa však rýchlo rozplynuli. Po príchode do prenajatého domu ich totiž čakala manželova mama. „Zjavne si myslel, že to bude pekné prekvapenie, pretože sa vraj málo dostane von a mohla by postrážiť deti, kým my pôjdeme na program,“ pokračovala žena. Problém však nastal, keď svokra s nimi absolvovala všetky aktivity, od večerí cez návštevu vinice až po ubytovanie v izbe hneď vedľa manželského páru.
Lásku už potrebovať nebudete: Stačí pricestovať do Japonska a priateľa si môžete prenajať! Koľko si účtujú za hodinu?
„Povedala som mu, že celý výlet bol úplne zmarený. Poslednú noc som dokonca spala v hosťovskej izbe, pretože som bola veľmi nahnevaná,“ uviedla. Manžel však jej reakciu nepochopil a označil ju za „nevděčnú a dramatickú“, keďže podľa neho jeho mama len chcela tráviť čas s rodinou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Žena sa v závere príspevku pýtala, či neprehnala svoju reakciu. Podľa používateľov Redditu však rozhodne nie. „Toto je prípad, keď možno reaguješ ešte mierne. Ak tvoj manžel nechápe tvoj pohľad a myslí si, že si nevďačná, mali by ste zvážiť párovú terapiu,“ napísal jeden z komentujúcich. Príbeh tak odhalil citlivú tému, kde končí láska k rodičom a začína rešpekt k partnerovi a jeho potrebám.