Britská mama influencerka vyvolala pobúrenie: Nevie, ako sa postarať o syna! Fanúšikovia sú rozhorčení

LONDÝN - Britská influencerka Anna Sacconeová vyvolala na sociálnych sieťach vlnu reakcií po tom, čo v príspevku priznala, že nevie, „čo robiť so synom“. Matka štyroch detí je pritom známa nielen svojím rodinným životom, ale aj častými kontroverziami spojenými s jej štýlom obliekania a otvorenosťou na internete.
Anna Sacconeová, ktorá spolu s manželom Jonathanom Jolym vychováva štyri deti, sa ocitla pod paľbou kritiky po tom, čo na Instagrame uverejnila krátke video so synom Andreom. V klipe si spolu zatancovali, no pozornosť upútal najmä text, ktorý influencerka doplnila: „Som jednoducho predurčená byť mamou dievčat. Neviem, čo robiť so synom.“ Hoci sa snažila vyvolanú polemiku zmierniť a dodala, že „byť mamou chlapca je vlastne celkom fajn“, vyjadrenie mnohých sledujúcich pobúrilo.
Anna čelila kritike aj v minulosti
Anna má spolu s manželom štyri deti – Emiliu (12), Alessiu (8), Andrea (7) a 11-ročné dieťa, ktoré sa už pred siedmimi rokmi rozhodlo žiť ako dievča. Rodina je dlhodobo známa na sociálnych sieťach a často sa stáva predmetom diskusií. Ako uvádza magazín The Sun, Anna čelila kritike aj v minulosti, najmä pre svoju záľubu v nosení krátkych topov, ktorú ešte viac zdôraznila po plastickej operácii brucha v roku 2023. Niektorí jej vyčítali, že vo veku 37 rokov by mala zvoliť konzervatívnejší štýl obliekania. „Belly topy sú trápne takmer v štyridsiatke,“ napísala jedna komentujúca. Ďalšia ironicky dodala: „Vráť deťom ich oblečenie.“
Influencerka si však servítku pred ústa nedáva a na kritiku reagovala videom, v ktorom lip-syncovala pieseň Billyho Joela My Life, doplnenú o komentár: „Nevedela som, že v tridsiatke máme vyzerať ako staré panny.“ Nie všetci ju však odsudzujú. Časť fanúšikov ju podporuje a povzbudzuje, aby nosila presne to, v čom sa cíti dobre. „Nikdy nie si príliš stará na to, aby si nosila belly top,“ uviedol jeden z komentujúcich.
Verejnosť kritizuje jej štýl a prístup
Diskusiu zároveň obohatila aj novinárka Sarah Barnsová z magazínu Fabulous, ktorá naopak opisuje svoje skúsenosti s výchovou dvoch synov. „Milujem byť mamou chlapcov. Od nájdenia slimákov v topánkach až po spev Paw Patrol o piatej ráno, nikdy sa nenudím,“ uviedla. Dodala, že pri synoch necíti tlak, že musia byť jej verziou a ocenila aj praktickú stránku, menej náročné obliekanie či voľnejší prístup k stereotypom.
Vyjadrenia Anny Sacconeovej opäť otvorili diskusiu o tom, ako rodičia vnímajú výchovu detí podľa pohlavia a do akej miery by mali influenceri zdieľať svoj súkromný život. A hoci časť verejnosti kritizuje jej štýl a prístup, iní ju podporujú s tým, že každý rodič si svoju cestu hľadá sám.