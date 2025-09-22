Z chrámu sa stal ring: VIDEO Ženy si kvôli milodarom trhali vlasy a bili sa palicami priamo pred davom veriacich!

SIKAR – V stredu večer, 6. septembra, došlo k znepokojujúcemu incidentu v lokalite Kabutar Chowk, neďaleko chrámu KhatuShyamji, keď sa dvaja ženy zapojili do fyzického konfliktu – bičovali sa palicami a trhali si vlasy kvôli sporu o darovanie do pokladničky s milodarmi.
Podľa dostupných informácií obe ženy zbierajú milodary pre rôzne dobročinné organizácie. Jeden zo zdrojov tvrdí, že dôvodom nezhody bolo, že jedna neposkytla druhej možnosť umiestniť pokladničku už osem dní. Zápas prerástol v agresívne správanie, pri ktorom došlo k poškodeniu mobilného telefónu jednej účastníčky, ako aj k odcudzeniu zlatej retiazky. Ako informujú na webe news18, okolostojaci veriaci sa pokúsili situáciu upokojiť, no konflikt pretrvával.
Padlo už aj obvinenie
Obvinenie (FIR) už bolo podané voči niekoľkým osobám – podľa jednej z účastníčok podnecujúcej námietky — z násilia, krádeže a hrozby pokračovania agresie, ak by sa dotyčné snažili opätovne umiestniť pokladničku na Kabutar Chowk. Polícia potvrdila, že celý incident sa odohral približne o 19:30 hodine večer (lokálneho času) a že vyšetrovanie je v plnom prúde.
Chrámy a miesta verejného zhromažďovania, ako je KhatuShyamji, sú často centrami náboženských aktivít aj charitatívnych zberov. Tento prípad poukazuje na možné problémy s organizáciou, konkurenciou medzi dobrovoľníkmi a správou darov – témy, ktoré môžu narušiť verejný pokoj a dôveru.