Dovolenka snov sa zmenila na chaos: Po pristátí ostali dve Američanky v šoku! Kde to vlastne sme?

USA - Dvom americkým turistkám sa počas dovolenky v Európe prihodila nepríjemná, no zároveň úsmevná skúsenosť. Brittney a jej kamarátka Lauren plánovali cestu z Talianska do francúzskeho Nice, no kvôli nedorozumeniu s predajcom leteniek skončili v Tunise – hlavnom meste Tuniska.
Podľa ich slov pri kúpe lístkov povedali, že chcú let „to Nice“ (v slovenčine "do Nice"), no personál to pochopil ako „Tunis“. Dievčatá si chybu uvedomili až po nastúpení do lietadla, keď sa spýtali letušky na cieľovú destináciu. Ako informuje magazín The Sun, tá im potvrdila, že ich lístok je vystavený na let do Tuniska.
Hoci sa situácia dala riešiť, obe Američanky sa rozhodli nerobiť rozruch a zostali na palube. Po pristátí v severnej Afrike však zažili komplikácie, hodiny čakali na letisku a dokonca im bolo oznámené, že nesmú opustiť budovu. Až po zásahu ústretovejšieho nadriadeného sa im podarilo vybaviť náhradný let do vytúženého Nice, kde napokon zostali celý mesiac.
Celý omyl zdokumentovali na TikToku, kde ich videá dosiahli milióny vzhliadnutí. Kým niektorí sledovatelia sa bavili na ich príhode, iní krútili hlavou nad tým, že si cestovateľky nevšimli chybné označenie brány či hlásenia pred odletom.
Čo rozhodne v lietadle nerobiť?
Spolu s kurióznou príhodou turistiek sa opäť otvorila téma cestovnej etikety. Odborníci pripomínajú niekoľko nepísaných pravidiel, ktoré by mal každý pasažier dodržiavať:
- Sklopenie sedadla: Etiketa hovorí, že pred sklopením je vhodné skontrolovať, či človek za vami nepoužíva laptop. V takom prípade je slušné sa najskôr opýtať.
- Nohy v priestore: Letušky zdôrazňujú, že miesto patrí tomu, kto si ho zaplatil. Nohy by preto mali zostať vymedzené vo vlastnom priestore a vždy by mali byť zakryté ponožkami alebo obuvou.
- Rozhovory: Cestovná expertka Samantha Brownová upozorňuje, že lietadlo nie je ideálnym miestom na nadväzovanie konverzácií s neznámymi. Mnohí pasažieri vnímajú čas v lietadle ako čas pre seba.
Táto netradičná príhoda dvoch Američaniek tak ukazuje, že pri cestovaní stačí malý omyl, aby sa plán úplne zmenil. A zároveň pripomína, že na palube lietadla by sme sa mali riadiť nielen predpismi, ale aj ohľaduplnosťou.