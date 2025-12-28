Nedeľa28. december 2025, meniny má Ivana, Ivona, zajtra Milada, Nátan

Polícia upozorňuje na nepriaznivé počasie v okrese Gelnica

Gelnica (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
GELNICA - Polícia upozorňuje na nebezpečenstvo spojené s nepriaznivým počasím v okrese Gelnica. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti uviedlo, že najmä v oblasti Nálepkovo dochádza v dôsledku silného vetra k pádu stromov a poškodeniu infraštruktúry.

„Zvýšené riziko sa týka predovšetkým zalesnených úsekov, dolín a menej frekventovaných komunikácií, kde sa môžu náhle objaviť prekážky na ceste. Upozorňujeme na možný výskyt popadaných stromov, uvoľnených konárov, poškodeného elektrického a telekomunikačného vedenia, ako aj na lokálne výpadky elektrickej energie,“ uviedla polícia.

 
 

V tejto súvislosti odporúča zvýšenú opatrnosť pri pohybe v exteriéri, parkovaní vozidiel v blízkosti stromov a pri jazde dotknutými úsekmi. 

