Slováci robia po Vianociach rovnakú chybu: Tieto zvyšky zo štedrovečerneho stola nevyhadzujte, dajú sa využiť!

BRATISLAVA - Vianoce sú v mysliach mnohých ľudí zapísané ako sviatky hojnosti, no spolu s ňou každoročne prichádza aj obrovské množstvo odpadu. Zvyšky jedál, šupky, oleje, pečivo či obaly často automaticky končia v koši, hoci by sa dali ešte rozumne, ekologicky a často aj úsporne využiť. Čo všetko zo štedrovečerného stola rozhodne nemusíte vyhadzovať?
Kompostovanie: Z kuchyne rovno späť do prírody
Biologický odpad tvorí po Vianociach významnú časť domáceho smetia. Pritom ide o materiál, ktorý sa dá jednoducho zhodnotiť.
Do kompostu patria napríklad:
- šupky zo zemiakov a koreňovej zeleniny
- zvyšky cibule a cesnaku
- jablkové ohryzky
- kávová usadenina a čajové vrecúška
- rozdrvené vaječné škrupiny
Správne kompostovanie znižuje množstvo odpadu a zároveň vytvára kvalitné prírodné hnojivo.
Zvyšky jedál: Nevyhadzovať, ale spracovať
Mnohé vianočné jedlá chutia na druhý či tretí deň rovnako dobre – alebo sa dajú použiť ako základ nových receptov.
- Kapor alebo iná ryba – vhodná do nátierok, rizota alebo rybacej polievky
- Zemiakový šalát – ideálny do zapekaných jedál
- Kapustnica či rybacia polievka – bez problémov sa dajú zamraziť
- Vianočné pečivo – suchšie kúsky možno rozdrviť a použiť do dezertov
Výsledok? Menej odpadu a menej varenia v nasledujúcich dňoch.
Rybie kosti a hlavy: Odpad len na prvý pohľad
Rybie zvyšky sú často považované za bezcenné, no opak je pravdou.
- rybie hlavy, kosti a šupiny sú ideálne na silný rybí vývar
- po vyvarení sú vhodné do kompostu
- šupiny sa tradične odkladajú ako symbol hojnosti a šťastia
To, čo mnohí vyhodia, môže byť základom výnimočnej chuti.
Citrusové šupky: Voňavý pomocník po sviatkoch
Po Vianociach končia v koši kilá mandarínok a pomarančov. Ich šupky však majú viacero využití:
- sušené ako prírodný osviežovač vzduchu
- základ domáceho ekologického čističa (ocot + šupky)
- dochutenie čajov alebo likérov (ak nie sú chemicky ošetrené)
Okrem vône ušetríte aj peniaze za drogériu.
Chlieb a pečivo: Suché neznamená zlé
Aj pečivo má po Vianociach druhú šancu:
- domáca strúhanka
- krutóny do polievok
- žemľovka alebo plnky
- krmivo pre hospodárske zvieratá
Pozor: suchý chlieb nepatrí voľne žijúcim vtákom.
Oleje a tuky: Najväčšia ekologická chyba
Použitý olej zo smaženia rýb rozhodne nepatrí do výlevky.
- zberajte ho do uzatvárateľnej nádoby
- odovzdajte ho na zbernom mieste alebo v špecializovaných kontajneroch
Vylievanie oleja do kanalizácie spôsobuje vážne ekologické aj technické problémy.
Obaly a dekorácie: Triedenie má zmysel
Sklenené fľaše, papierové obaly či kartónové krabice patria do správnych kontajnerov. Prírodné dekorácie, ako ihličie či sušené ovocie, možno skompostovať.