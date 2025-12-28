Krajšiu FOTO dnes neuvidíte! Anna Kurnikova a Enrique Iglesias ukázali všetky svoje deti

MIAMI - Sú ich najväčším šťastím! Stabilný dlhoročný vzťah nie je to jediné, čím sa môžu spevák Enrique Iglesias a jeho manželka - bývalá tenistka Anna Kurnikova pochváliť. Dvojica má spolu štyri rozkošné ratolesti, ktoré teraz hrdo ukázali svetu.
„Moje slniečka,” takto znie popis k fotke, ktorú na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnila Anna a označila v ňom aj svojho milovaného partnera. Záber zachytáva ich staršie detičky, ako sa starajú o najmladšieho súrodenca. Bábätko prišlo na svet pred pár dňami - 17. decembra a jeho meno i pohlavie nie sú známe.
Športovkyňa a úspešný umelec majú spolu dvojičky Lucy a Nicholasa, ktorí sa narodili v decembri 2017, ich sestra Mary prišla na svet v januári 2020.
Pod príspevkom vydarených ratolestí sa hromadia nadšené reakcie od fanúšikov. „Krásna rodinka. Ďakujeme, že ste sa s nami o tento vydarený záber podelili. Gratulujeme, toto je najkrajší vianočný darček pre vás všetkých,” znejú vybrané z nich.