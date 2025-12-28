Strážnici neverili vlastným očiam: Obrovský RISK! Žena sa s kočiarikom korčuľovala po zamrznutej priehrade

ŠPINDLERŮV MLÝN - Mestská polícia upozornila na mimoriadne nebezpečné správanie, ku ktorému došlo na vodnej nádrži Labská pri Špindlerovom Mlyne. Žena sa rozhodla korčuľovať priamo na hladine priehrady a pred sebou pritom tlačila detský kočík. Podľa strážnikov tak zbytočne ohrozila nielen seba, ale aj dieťa.
Ako mestská polícia zdôrazňuje, ľad na priehrade nie je dostatočne silný a vstup naň je prísne zakázaný. Dôvodom je manipulácia na vodnom diele a kolísanie hladiny, ktoré môže spôsobiť náhle preborenie ľadu. Na nebezpečenstvo upozorňujú aj výstražné tabule umiestnené na viacerých miestach pri brehoch nádrže.
"Zákaz vstupu na ľad. Hrozí preborenie a utopenie sa z dôvodu manipulácie na vodnom diele a kolísania hladiny," uvádza sa na nich. Z celého incidentu strážnici zverejnili aj video na sociálnej sieti.
Nie je vraj jediná
Napriek jasným upozorneniam však nejde o ojedinelý prípad. Zo záberov aj reakcií na sociálnych sieťach vyplýva, že žena s kočíkom nebola jediná, kto sa rozhodol ignorovať zákaz a vyrazil si zakorčuľovať na nestabilnú priehradu.
"Tiež som sa na nich dnes pozerala, keď som išla z práce, čo je to za bláznov," napísala jedna z komentujúcich pod videom. "Aj s kočiarikom? To už by malo byť trestné, keď sa už snažíš zabiť aj svoje dieťa," posťažovala sa ďalšia komentujúca.
Mestská polícia v tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby varovania nebrala na ľahkú váhu. Podľa strážnikov môže podobné správanie skončiť tragédiou v priebehu niekoľkých sekúnd. Vstup na zamrznuté vodné nádrže, kde dochádza k regulácii hladiny, je mimoriadne nebezpečný aj v období silných mrazov.