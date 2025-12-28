Tvrdé slová po prímerí: Libanonská vláda urobila mnoho ústupkov, zatiaľ čo Izrael neponúkol nič!

BEJRÚT - Po uplynutí viac ako roka od prímeria urobila libanonská vláda mnoho zbytočných ústupkov, zatiaľ čo Izrael neponúkol nič a naďalej pokračuje v útokoch. V prejave vysielanom stanicou Al-Manár, ktorá je spätá s libanonským militantným hnutím Hizballáh, to dnes povedal líder hnutia Naím Kásim. Úsilie libanonského štátu o presadenie štátneho monopolu na držanie zbraní, ktoré sa týka predovšetkým odzbrojenia Hizballáhu, je podľa Kásima v skutočnosti americko-izraelským projektom, ktorého cieľom je oslabenie hnutia odporu a narušenie územnej celistvosti Libanonu.
Kásim tiež spomenul, že izraelská armáda naďalej okupuje v južnom Libanone päť miest. To je podľa neho jedným z dôvodov, prečo odzbrojenie nepripadá do úvahy. Izrael podľa Kásima usiluje o anexiu časti juholibanonského územia. "Ak bude stratený južný Libanon, už nebude žiadny Libanon," uviedol vodca Hizballáhu.
Nátlak trvalo vyvíjajú aj Spojené štáty
Libanonský prezident Joseph Aún, ktorý pred svojím zvolením do úradu v januári bol šéfom libanonskej armády, a premiér Naváf Salám sa snaží využiť výrazné oslabenie Hizballáhu v dôsledku konfliktu s Izraelom na presadenie štátneho monopolu na držanie zbraní. Nátlak na libanonské vedenie ohľadom odzbrojenia Hizballáhu trvalo vyvíjajú aj Spojené štáty. Libanonská vláda v auguste poverila armádu, aby vypracovala plán odzbrojenia všetkých neštátnych skupín, vrátane Hizballáhu, do konca roka. Tento plán sa však nepodarilo naplniť.
Napriek prímeriu uzavretému vlani v novembri izraelská armáda vykonáva v Libanone pravidelné vzdušné údery proti cieľom, ktoré sú podľa nej spojené predovšetkým práve s Hizballáhom, ktorý sa podľa Izraela snaží obnoviť svoju vojenskú činnosť. Dohoda o prímerí, ktorá utlmila boje medzi Izraelom a Hizballáhom, mala zabezpečiť postupné stiahnutie izraelskej armády z libanonského územia a ukončenie vojenskej prítomnosti Hizballáhu v južnom Libanone. Izraelská armáda ale na juhu Libanonu zostáva v piatich oblastiach, ktoré považuje za strategické.