Šokujúce! 10-ročné dievča má viac kozmetiky než dospelé ženy: Minula už tisíce eur, bez lesku na pery ani nevyjde z domu!

COLORADO - Naiya White z Colorada začala používať kozmetiku už ako trojročná. Dnes má len 10 rokov, no vlastní viac ako 200 produktov starostlivosti o pleť a make-up v hodnote približne 2 000 dolárov (1 500 eur). Sama o sebe hovorí, že je hrdá „Sephora kid“ a denne dodržiava 9-krokovú skincare rutinu.

Je len dieťa, no jej kozmetická zbierka by zahanbila aj nejednu dospelú ženu. Desaťročná Naiya White z Colorada začala s make-upom už ako trojročná a dnes má doma viac ako 200 produktov v hodnote vyše 2 000 dolárov (približne 1 800 eur). Sama sa nazýva „Sephora dieťaťom“ a tvrdí, že nikdy nevychádza von bez toho, aby mala pri sebe aspoň sedem leskov na pery.

Postupne sa jej vášeň zmenila na každodennú rutinu

Naiya začala s líčením pri tanečných vystúpeniach, keď jej mama Ashley, bývalá vizážistka, kúpila prvý rúž, informuje na svojom webe The Sun. Postupne sa jej vášeň zmenila na každodennú rutinu, ktorá obsahuje deväť krokov starostlivosti o pleť a jedenásť krokov pri líčení. Spolu jej príprava zaberie takmer trištvrte hodiny denne.

Dievčatko hovorí, že ju kozmetika fascinuje od útleho veku, keď sledovala mamu pri líčení. V čase lockdownu sa začala učiť od známych make-up influencerov a jej zbierka začala rásť o luxusné značky ako Laneige či Drunk Elephant. Dnes má plné zásuvky leskov, rúžov a pleťových krémov.

Na sociálnych sieťach zožala kritiku

Hoci mnohí ľudia na sociálnych sieťach kritizujú, že dieťa je na takúto rutinu primalé, jej mama je pokojná. Tvrdí, že dcére dovoľuje používať iba produkty vhodné pre deti a vníma to ako formu hry. Podľa nej je dôležité, aby sa deti učili starať o svoje telo, a tak ako sa hovorí o zdravom jedle či pohybe, rovnako je na mieste aj starostlivosť o pleť.

Naiya však priznáva, že nie všetkým sa páči, keď dieťa používa kozmetiku. „Ľudia hovoria, že som na to príliš mladá. Ale keby som mala vyrážky, hneď by mi povedali, že sa o pleť nestarám,“ tvrdí. Sama verí, že nikdy nie je príliš skoro začať s prevenciou a sníva o tom, že raz bude mať vlastnú kozmetickú značku alebo sa stane vizážistkou.

Ďalšie zo Zoznamu