Čína ponúka Kambodži humanitárnu pomoc a víta prímerie s Thajskom

PEKING - Čína je ochotná poskytnúť Kambodži humanitárnu pomoc pre ľudí vysídlených v dôsledku nedávnych pohraničných bojov s Thajskom. V nedeľu to oznámil minister zahraničných vecí Wang I po stretnutí so svojím kambodžským náprotivkom Prakom Sokhonnom na juhozápade Číny. Informuje o tom agentúra Sin-chua a Reuters.
Šéf čínskej diplomacie zároveň privítal sobotnú dohodu medzi Thajskom a Kambodžou o okamžitom prímerí po týždňoch intenzívnych pohraničných stretov, ktoré si vyžiadali najmenej 101 obetí a prinútili viac než pol milióna ľudí opustiť svoje domovy. V tejto súvislosti Wang I v nedeľu a pondelok hostí delegácie oboch krajín vedené ministrami zahraničných vecí.
Čínsky minister označil prímerie za „dôležitý krok k obnove mieru“ a dodal, že je „v súlade so spoločnými očakávaniami krajín v regióne“. Zdôraznil pritom, že Peking pozorne sleduje napätú situáciu na kambodžsko-thajskej hranici a zostáva odhodlaný podporovať mier prostredníctvom dialógu. Wang I ďalej vyzval obe krajiny, aby obnovili normálne interakcie, budovali vzájomnú dôveru, zlepšili bilaterálne vzťahy a zachovali mier a stabilitu v regióne. Bangkok a Phnom Pénh by podľa neho mali využiť osobné stretnutia diplomatických a vojenských predstaviteľov v Číne na flexibilnú komunikáciu, prehĺbenie porozumenia a upevnenie vzájomnej dôvery.