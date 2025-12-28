Počasie sužuje aj našich susedov: Pobrežie Baltského mora v Poľsku zasiahli víchrice a povodne

VARŠAVA – Silné víchrice sužovali v Poľsku v sobotu a v nedeľu najmä oblasť pobrežia Baltského mora okolo mesta Gdansk. Podľa poľských médií boli hasiči v celej krajine v nasadení hlavne v dôsledku popadaných stromov, vydané boli aj výstrahy pred povodňami. Informovala o tom agentúra DPA.
V Pomoranskom vojvodstve dostali obyvatelia prostredníctvom mobilných telefónov varovania, v ktorých boli vyzvaní na opatrnosť pri pobyte vonku. Situácia bola podľa nich mimoriadne zlá priamo na pobreží mora a pri starom ústí rieky Visla, známom ako Mŕtva Visla. Stanica TVN24 s odvolaním sa na hasičov na svojom webe informovala, že víchrica spôsobila v častiach delty Visly obrátenie toku vody.
„Vzhľadom na veľmi silný severný vietor je voda z Baltského mora tlačená do vnútrozemia. Vedie to k spätnému toku a tým nebezpečnému nárastu hladiny riek,“ uviedla reportérka televízie. Záplavy ohrozujú podľa miestnych úradov aj mesto Elblag, pretože hladina rovnomennej rieky nebezpečne stúpla rovnako v dôsledku prílevu vody z Baltského mora.