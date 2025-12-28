Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému PÍSKANIU v ušiach? Prelomová terapia vedcov mení všetko

NEWCASTLE - Milióny ľudí trpia nepríjemným zvonením v ušiach, známe ako tinitus. Nová zvuková terapia ukázala, že dokáže znížiť intenzitu týchto zvukov až o 10 % a účinok vydržal tri týždne po ukončení liečby.
Vedci z Newcastle University prichádzajú s nádejou pre tých, ktorí trpia tinitusom – zvukovým šumom, bzučaním alebo pískaním v ušiach, ktoré pretrváva aj v tichu. V novej štúdii skúmali účinky špeciálnej zvukovej terapie, ktorá využíva modifikované tóny na narušenie vzorcov aktivity mozgu a tlmenie nepríjemného zvonenia.
Strata sluchu, lieky a psychické ťažkosti
Do testovania bolo zapojených 77 pacientov s tinitusom, ktorého príčinou môže byť strata sluchu, lieky alebo psychické ťažkosti ako depresia či úzkosť. Polovica účastníkov počúvala upravené hudobné tóny, druhá skupina placebo zvuky, informuje web skynews.com. Každý deň trávili hodinu počúvaním online, šesť týždňov, potom nasledovala trojtýždňová prestávka a výmena zvukov. Pacienti nevedeli, ktorá skupina počúva aktívnu terapiu a ktorá placebo.
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
Efekt pretrvával ešte tri týždne po skončení terapie
Výsledky ukázali, že u tých, ktorí počúvali aktívne tóny, došlo v priemere k zníženiu tinitusu o 10 %. Efekt pretrvával ešte tri týždne po skončení terapie. Vedci veria, že terapia sa dá ďalej rozvinúť a jedného dňa môže byť dostupná aj ako aplikácia do smartfónov.
Radikálne rozhodnutie mladíka: Tri mesiace bez masturbácie! Nemohol uveriť, čo sa stalo po 90 dňoch
„Existuje mnoho možností, ako upraviť tóny alebo dĺžku počúvania,“ uviedol Dr. Will Sedley. „Ak by sme mohli zapojiť terapiu do bežného počúvania hudby, podcastov či rádia, ľudia by mohli denne stráviť hodiny počúvaním a dosiahnuť ešte lepšie výsledky.“