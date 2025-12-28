Obrovská tragédia na železnici v Česku: Vlak zrazil muža, na mieste podľahol

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Karel Stipek)
HAVLÍČKOV BROD - Pri Havlíčkovom Brode dnes popoludní zrazil vlak muža, zraneniam podľahol. Nešťastie sa stalo na železničnom priecestí v obci Mierovka. Okolnosti polícia zisťuje. Uviedla to krajská policajná hovorkyňa Dana Čírtková. Premávka na trati medzi Havlíčkovým Brodom a Jihlavou je prerušená, bola zavedená náhradná autobusová doprava, uviedli České dráhy.
Ide o trať 225 medzi Havlíčkovým Brodom a juhočeským Veselím nad Lužnicou. Premávka vlakov bola zastavená pred 14.00 h. Znovu by mali začať jazdiť okolo 16:00.