Pod starým kobercom ju čakal ŠOK! Majiteľka domu našla strašidelný odkaz minulosti: TU zomrel bývalý majiteľ?

LONDÝN - To, čo začalo ako bežná rekonštrukcia, sa zmenilo na desivý nález. Realitná maklérka Nikki Snyderová pri vytrhávaní starého koberca vo svojom prvom prenajatom dome natrafila na tmavý odtlačok ruky priamo na drevenej podlahe.
„Nájomník zničil koberec, takže sme ho museli vymeniť. Keď som ho dala dole, zostala som v šoku – na podlahe bol jasne viditeľný odtlačok ruky,“ opísala Snyderová pre Newsweek.
Neskôr sa dozvedela, že v dome došlo k takzvanej „neopatrnej smrti“. Pôvodný majiteľ zomrel počas horúceho leta bez klimatizácie a na podlahe zostala stopa jeho tela. „Povedali mi, že pod kobercom bude pravdepodobne odtlačok. Hlavná časť podlahy bola vyrezaná, ale ruka a paža zostali. Nebolo to urobené profesionálne, doslova vyrezali len časť tela a zvyšok nechali,“ dodala so zmesou šoku a pobavenia.
Nová nočná mora pre mnohých ľudí
Snyderová video nálezu zverejnila na TikToku, kde sa okamžite stalo virálnym. Má už viac ako 3,4 milióna videní. Reakcie ľudí boli rôzne: „Tak tento dom je určite strašidelný,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Ja by som tam nikdy nedokázal žiť.“ A profesionálny podlahár ironicky poznamenal: „Ďakujem za novú nočnú moru.“
Odtlačok ruky šokoval množstvo divákov, ktorí sa zhodli, že málokto si uvedomuje realitu tzv. „neopatrných úmrtí“ v domácnostiach. Podľa štatistík CDC podiel úmrtí doma medzi rokmi 2000 a 2018 stúpol z 22,7 % na 31,4 %. A hoci oficiálne čísla o počte takýchto prípadov nie sú známe, realitní makléri aj susedia potvrdzujú, že sa stávajú častejšie, než si myslíme. „Ľudia majú romantizovanú predstavu o smrti, alebo sa jej téme vyhýbajú. Pravda je, že takéto prípady sú veľmi časté a obávam sa, že ich bude len pribúdať,“ uzavrela Snyderová.