Strecha nad hlavou sa zmenila na nočnú moru: FOTO Rodina skončila v nemocnici! Chcel ich zabiť vlastný dom

USA - Rodina Camposových z Texasu ledva prežila rok vo svojom novom „vysnívanom“ dome. Skryté poškodenie vody a rozsiahla pleseň začali spôsobovať vážne zdravotné problémy – až do bodu, že dom už nebolo možné obývať.
Alexandra Camposová (29) a jej manžel Jefte Campos z Fort Worth v Texase kúpili v septembri 2021 dom za 225 000 dolárov (približne 166 000 €). S tromi deťmi si mysleli, že ide o štart do lepšej budúcnosti. Už o rok neskôr začali pozorovať znepokojivé príznaky – najprv na ich najmladšej dcére Maev, ktorá trpela zrýchleným pulzom, chrapotom a jej pleť dostala odtieň „ako paradajka“. Dcére bola diagnostikovaná Gravesova choroba a ochorenie očí spojené so štítnou žľazou.
Postupne sa pridávali ďalšie prejavy choroby u všetkých členov rodiny, píše na webe Lab Bible. Manžel začal mať vyrážky, dcéra so zdravotnými problémami, syn s autizmom dostal zápaly mozgu, čo viedlo k dočasnej strate reči. Alexandra sama zistila, že sa trápi s chronickou únavou, závratmi, bolesťou svalov, opuchmi rúk a nôh až do takej miery, že nemohla nosiť svoje snubné prstene.
Šokujúci objav v kúpeľni
V júni 2024 prišiel na scénu šokujúci objav – pod podlahou kúpeľne sa skrývalo poškodenie potrubia spôsobujúce únik vody a pod podlahovými doskami zistili rozsiahlu pleseň v stenách a vo všetkých častiach domu. Analytici domu vyhlásili, že budova bola „neobytná“. Rodina preto musela presunúť nábytok, matrace, súpravy a všetko, čo pleseň kontaminovala, preč. Presťahovali sa do domu priateľov. Zároveň spustili zbierku, aby pokryli náklady na sanáciu – odhadujú ich na 80-tisíc dolárov (približne 59 000 €).
Alexandra tvrdí, že zdravotné následky boli vážne: členovia rodiny trpeli vyrážkami, dýchacími ťažkosťami, často sa u nich objavoval „obyčajný“ kašeľ a prehliadané symptómy často zamieňali s bežnou chrípkou. Syn s autismom zažíval regres, telesné zápaly a dokonca mozgové príznaky.
Aj keď opustili dom, rodina stále znáša následky – fyzické i psychické. Strata vecí, materiálna i emocionálna vyčerpanosť, nutnosť živiť nový štart – to všetko sa podpísalo na ich životoch. Alexandra uviedla: „Chodila som neustále unavená, nohy ma boleli. Nemohla som sa ani postaviť bez pohodlných papúč.“