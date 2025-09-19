Bojíte sa, že trpíte Alzheimerom? PRELOMOVÉ zistenie britských vedcov: Nový test odhalí prvé príznaky za tri minúty

LONDÝN - Britskí vedci prišli s prelomovou metódou, ktorá dokáže odhaliť rané známky Alzheimerovej choroby ešte roky pred samotnou diagnózou – a to len za tri minúty.
Výskumníci z University of Bath a University of Bristol vyvinuli technológiu s názvom Fastball EEG, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu mozgu počas sledovania série obrázkov. Test je navrhnutý tak, aby odhalil jemné poruchy pamäti typické pre mierne kognitívne zhoršenie (MCI), ktoré často predchádza Alzheimerovej chorobe.
„Fastball je citlivý na už diagnostikovanú Alzheimerovu chorobu aj na prípady s vysokým rizikom jej rozvoja. Navyše je možné ho realizovať priamo v domácom prostredí, čo ho robí praktickým nástrojom pre bežnú prax,“ uviedol kognitívny neurovedec Dr. George Stothart, ktorý výskum viedol.
Ako test funguje?
Na rozdiel od tradičných vyšetrení, Fastball nevyžaduje, aby pacient odpovedal na otázky či si niečo vybavoval z pamäti, informujú na webe Fox News. Funguje pasívne – automaticky zaznamenáva mozgové reakcie, čím sa minimalizuje vplyv faktorov, ako sú stres, úroveň vzdelania či kultúrne rozdiely.
Lekár prekvapil tvrdením: Ak vám v poslednej dobe chutí TOTO jedlo, je pravdepodobné, že máte rakovinu
V klinickej skúške sa zúčastnilo 53 pacientov s MCI a 54 zdravých seniorov. Výsledky ukázali, že u ľudí s kognitívnym oslabením boli pamäťové reakcie mozgu výrazne znížené. Po roku sa u zdravých účastníkov preukázala vysoká stabilita výsledkov, čo naznačuje spoľahlivosť testu.
Odborníci upozorňujú aj na limity
Podľa vedcov by Fastball mohol umožniť skoršiu diagnostiku a tým aj rýchlejší prístup k liekom, ktoré sú účinnejšie v počiatočných štádiách ochorenia, ako napríklad donanemab či lecanemab. Odborníci však upozorňujú aj na limity. Christopher Weber z Alzheimerovej asociácie v Chicagu zdôraznil, že technológia zatiaľ nepotvrdzuje príčinu straty pamäti a bude potrebné doplniť ju o ďalšie vyšetrenia – napríklad PET skeny, krvné testy či klasické kognitívne hodnotenia.
Lekári sú v šoku, HISTORICKY prvý prípad: Chirurg sa nakazil rakovinou od pacienta!
Výskum financovala Academy of Medical Sciences a podporila ho charita BRACE. Momentálne prebiehajú väčšie validačné štúdie vo Veľkej Británii a USA, do ktorých je zapojených tisíc pacientov a ktoré už zahŕňajú aj biomarkery spojené s Alzheimerovou chorobou. Podľa odborníkov má Fastball potenciál stať sa jednoduchým a dostupným skríningovým nástrojom – či už v ordináciách, pamäťových klinikách, alebo priamo v domácnostiach pacientov.