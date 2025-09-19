Žena sa sťažovala na bolesť zo strojčeka: NÁSILNÁ reakcia zubárky! Klientku dobila železnou tyčou

VIETNAM - Vo Vietname sa odohral šokujúci incident. Pacientka sa sťažovala na bolesť zo strojčeka, no reakcia zubárky prekvapila všetkých! Situácia sa rýchlo vymkla spod kontroly a musela zasahovať polícia.
V Hočiminovom meste vo Vietname došlo k šokujúcemu incidentu, ktorý okamžite obletel internet. Pacientka sa obrátila na zubnú kliniku so sťažnosťou na bolesť zo strojčeka, no reakcia zubárky všetkých šokovala. Kamera zachytila, ako sa situácia úplne vymkla spod kontroly, píše na svojom webe Vietnam News. Žena bola napadnutá, pričom útok vyvolal okamžitý zásah polície a zatvorenie kliniky. Vyšetrovanie prípadu stále pokračuje.
Lekárka napadla klientku priamo na klinike
Podľa správ sa incident odohral v klinike Tuyet Chinh Dental Clinic, kde sa 31-ročná pacientka sťažovala na komplikácie po liečbe strojčekom. Počas návštevy sa jej mala zubárka rozhnevať natoľko, že napadla pacientku priamo v priestoroch kliniky.
Okrem fyzického útoku vyvolala situácia obrovskú vlnu diskusií o bezpečnosti pacientov a praktikách niektorých súkromných kliník. Miestne úrady okamžite reagovali zatvorením zariadenia a spustili vyšetrovanie. Zástupcovia Hočiminovského zdravotného úradu odsúdili konanie zubárky a apelovali na pacientov, aby sa nebáli o incident nahlásiť.