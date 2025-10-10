Ján Dečo prešiel 800 kilometrov: TOTO bolo jeho cieľom

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Ján Dečo, zakladateľ prvého hospicu na Slovensku, prešiel takmer 800 kilometrov s cieľom upozorniť na núdznych a tých, ktorí im pomáhajú. S podporou Spišskej katolíckej charity (SpKCH) prešiel v rámci aktivity „Kilometre šťastia“ Cestu hrdinov SNP od Dukly až po Devín. Súčasťou jeho púte bola aj zbierka pre rodiny s onkologickými pacientmi.
„V jednotlivých etapách sa ku mne pripájali desiatky ľudí, lekárov, zdravotných sestier, pracovníkov hospicov, dobrovoľníkov, ale i osobností z radov športovcov, kultúrneho či spoločenského života,“ priblížil Dečo. Riaditeľ SpKCH Pavol Vilček, ktorý s ním odkráčal v štyroch etapách zhruba 200 kilometrov, zhodnotil, že šlo o výborný spôsob, ako upozorniť na ľudí, ktorí pomoc potrebujú, ale aj na tých, ktorí im ju poskytujú. „Ale aj na tých, ktorí nám to svojimi darmi umožňujú. Vzniká tak silná reťaz, ktorá udrží ľudí v núdzi pred pádom na dno. Ja tvrdím, že nie bohatstvo niektorých ľudí je známkou silnej spoločnosti, ale to, ako sa dokáže postarať o svojich najslabších a najzraniteľnejších členov,“ upozornil.
18 etáp
Každá z 18 etáp mala svoj príbeh, podieľali sa na nich ľudia z rôznych kútov Slovenska, športovci, známe osobnosti aj tí, ktorých sa téma osobne dotýka. „Do etapy cez Čergov sa ku mne pridala spolužiačka z vysokej školy, ktorú som 35 rokov nevidel. Ďalší deň na ceste do Veľkého Šariša ma sprevádzala legenda východu, 89-ročný Jožko Štec, zvládol 11 kilometrov,” dodáva Dečo a priznal, že zažil aj ťažšie chvíle. Trápil ho chlad, dážď, blato, podchladenie či zranený členok v posledných štyroch etapách. Ako tvrdí, baterky mu dobíjali ľudia, ktorí s ním išli, ale aj samotná príroda. „Všetky moje problémy sú ničím oproti tomu, čo musia prežiť napríklad rodiny s detským onkopacientom. Nebol to môj súkromný projekt, ale projekt Spišskej katolíckej charity. Pozornosť som chcel nasmerovať na ňu, jej projekty a klientov,“ dodáva Dečo, ktorý sa na svoju cestu vydal v prvej polovici septembra.
Vznik tejto charitatívnej akcie
Impulzom pre vznik tejto charitatívnej akcie bol tragický čin zúfalej matky, ktorá sa s dieťaťom v náručí hodila pod vlak. Súvisí aj s iniciatívou SpKCH vybudovať pod Tatrami prvé respitné centrum na Slovensku. Zariadenie s takzvanou odľahčovacou službou pre rodiny s ťažko chorými príbuznými sa už stavia v Dolnom Smokovci s veľkou pomocou darcov a podporovateľov.