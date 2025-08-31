Lekári sú v šoku, HISTORICKY prvý prípad: Chirurg sa nakazil rakovinou od pacienta!

BERLÍN - Neuveriteľný lekársky prípad šokuje odbornú verejnosť. Nemecký chirurg zažil počas operácie incident, ktorý sa podľa všetkého odohral prvýkrát svojho druhu. Prípad vzbudil pozornosť nielen medzi lekármi, ale aj medzi odborníkmi na zriedkavé ochorenia, pretože ukazuje, aké nečakané riziká môže priniesť samotná operácia.
Ako informuje Daily Mail, 32-ročnému mužovi z Nemecka bol diagnostikovaný veľmi zriedkavý typ rakoviny a podstúpil chirurgický zákrok na odstránenie nádoru z brucha. Počas operácie sa lekár, ktorý zákrok vykonával, nešťastnou náhodou porezal na ruke. Ranu síce okamžite vydezinfikoval a obviazal, no situácia vzbudila pozornosť odborníkov po celom svete, pretože išlo o unikátny a nečakaný prípad.
Nečakaná hrčka
Päť mesiacov po operácii si 53-ročný chirurg všimol na ruke malú tvrdú hrčku presne na mieste, kde sa predtým porezal, a rozhodol sa vyhľadať lekársku pomoc. Vyšetrenia odhalili, že hrčka je zhubný nádor a testy ukázali, že je geneticky identický s rakovinou jeho pacienta. Lekársky tím dospel k záveru, že rakovinové bunky sa do jeho tela dostali cez rez na ruke počas operácie. Tento jav je mimoriadne zriedkavý, pretože pri bežnej transplantácii by imunitný systém cudzie tkanivo odmietol. V prípade chirurga však nádor rástol, čo naznačuje „neefektívnu protinádorovú imunitnú odpoveď“.
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť: Zapáchajúce ponožky a štípance od komárov idú ruka v ruke
Prekvapivé výsledky
Nádor bol odstránený a mikroskopické vyšetrenie potvrdilo, že ide o rovnaký typ zhubného fibrózneho histiocytómu ako u pacienta. Ďalšie analýzy ukázali, že oba nádory boli geneticky identické, čo naznačuje, že chirurg nevedomky preniesol rakovinové bunky z pacienta do rezu na svojej ruke. Autori štúdie vysvetlili: „Normálne transplantácia cudzích tkanív vyvoláva imunitnú odpoveď, ktorá vedie k odmietnutiu tkaniva. V prípade chirurga sa vyvinula zápalová reakcia okolo nádoru, no masa nádoru stále rástla, čo naznačuje neefektívnu protinádorovú imunitnú odpoveď.“
Vedci predpokladajú, že nádor „unikol imunitnej eliminácii“ vďaka zmenám v bunkách a zlyhaniu tela chirurga efektívne rozpoznať a zničiť rakovinové bunky. Dva roky po odstránení nádoru u chirurga neboli zistené žiadne známky šírenia alebo návratu rakoviny.
Dcéra nacistu odhalila ukradnuté umenie: Všetko prezradila FOTO na sociálnych sieťach, záhadne opäť ZMIZLO
Mimoriadne zriedkavý prípad
Lekári zdôrazňujú, že prípady ako tento sú mimoriadne zriedkavé a neexistujú štatistiky o „transplantovanej“ rakovine. Medzi typy rakoviny, ktoré boli podľa dostupných údajov prenesené z darcu na príjemcu, patrí rakovina prsníka, hrubého čreva, pečene, pľúc, melanóm, rakovina vaječníkov, prostaty a obličiek. Podľa prehľadu z roku 2013 je výskyt prenosu rakoviny tak nízky, že hlavnými zdrojmi informácií sú sporadické prípadové štúdie. Aj napriek tomu tento prípad opäť vzbudil veľkú pozornosť lekárov a odborníkov na zriedkavé ochorenia.