Budete mať pocit, že vás klamú oči! Len 80 percent ľudí dokáže rozlúštiť túto optickú ilúziu: Patríte medzi nich?

USA - Psychológovia skúmajú novú optickú ilúziu nazvanú „expanzívna diera“, ktorá dokáže oklamať aj automatické vizuálne reflexy mozgu. Zaujímavé je, že úplný efekt zažije len približne 80 percent ľudí. Vedci stále netušia, prečo.
Nová optická ilúzia, známa ako „expanzívna diera“, dokáže oklamať mozog natoľko, že ovplyvňuje aj automatické reakcie očí. Ilúzia pozostáva z bieleho pozadia s čiernymi bodkami a na jeho strede sa nachádza rozmazaná čierna diera. Ak sa na ňu zameriate, môže sa vám zdať, že sa tvar rozširuje.
Nie všetci účastníci ilúziu vnímali
Výskumníci z Univerzity v Osle zistili, že efekt tejto ilúzie je taký silný, že mnohým ľuďom rozšíri zrenice – rovnako, ako by sa stalo, keby sme sa skutočne presúvali do tmavého priestoru. Naopak, ak bola „diera“ farebná, zrenice sa stiahli, akoby sa oko prispôsobovalo jasnejšiemu svetlu. „Expanzívna diera je vysoko dynamická ilúzia: kruhový tieň alebo gradient centrálnej čiernej diery vyvoláva dojem pohybu, akoby sa pozorovateľ posúval dopredu do tunela alebo diery,“ vysvetlil Dr. Bruno Laeng, profesor psychológie na Univerzite v Osle a hlavný autor štúdie.
Mozog nespolupracuje
Tím študoval 50 účastníkov s normálnym zrakom, ktorí hodnotili intenzitu vnímania ilúzie. Zároveň sledovali pohyby očí a nevedomé rozširovanie či sťahovanie zreníc. Zaujímavé je, že nie všetci účastníci ilúziu vnímali. Približne 14 percent nerozoznalo žiadnu expanziu čiernej diery a 20 percent si nebolo istých, či farebná diera pôsobila rovnako.
Silnejšie vnímanie ilúzie korelovalo s väčšími zmenami priemeru zreníc. Účastníci, ktorí ilúziu nevnímali, nezaznamenali žiadnu zmenu. Podľa výskumníkov štúdia naznačuje, že rozšírenie alebo sťahovanie zreníc nie je riadené len reálnym množstvom svetla, ale aj tým, ako si mozog predstavuje prostredie. „Oko sa prispôsobuje vnímanému a dokonca aj imaginárnemu svetlu, nie len fyzickej energii,“ uzavrel Laeng. Výskum bol publikovaný v časopise Frontiers in Human Neuroscience.