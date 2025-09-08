Matematický príklad, ktorý zmätie každého: Dokážete prísť na odpoveď? Tá je prekvapivo jednoduchá

LONDÝN - Na TikToku sa stala virálnou tínedžerka, ktorá sa vo videu rozplakala nad údajne „komplikovanou“ matematickou úlohou. Zmätenie a slzy však čitateľom rýchlo dávajú dôvod na úľavu – riešenie je totiž prekvapivo jednoduché. Video rýchlo získalo tisíce komentárov od používateľov, ktorí sa priznávajú, že úlohu tiež dlho nevyriešili, a vyvolalo diskusiu o tom, ako niekedy dokážu jednoduché problémy zmiasť aj skúsených žiakov.
Matematika dokáže byť pre mnohých študentov frustrujúcou disciplínou. Zatiaľ čo niektorí sa v nej prirodzene vyznajú, iní bojujú s pochopením tém ako algebra či geometria. Napriek tomu má však svoje praktické využitie – napríklad pri výpočte zľavy v obchode alebo pri delení niečoho na rovnaké časti. Riešenie rôznych matematických hádaniek môže zároveň zlepšiť kognitívne schopnosti, podporiť logické myslenie a dokonca pomôcť udržiavať mozog v kondícii.
Práve na takúto výzvu narazila tínedžerka z USA, ktorá sa stala virálnou na TikToku, informuje britský The Mirror. Vo videu zverejnenom The Math Tutor už pri čítaní zadania plakala a vyjadrila frustráciu slovami: „Nesnášam slovné úlohy.“ Zadanie, ktoré pôsobilo ako rébus skôr než jednoduchá rovnica, znelo: „Jedno číslo je o 5 väčšie než druhé. Trojnásobok väčšieho čísla plus dvojnásobok menšieho je 30. Určte čísla.“
Dievča vo videu priznalo, že úloha ju „zmätie“ a nevie, čo presne sa od nej očakáva. Hoci pôsobí zložito, jej riešenie je celkom jednoduché, ak sa otázka rozloží na základné algebraické rovnice. Zadanie môžeme prepísať takto: prvé číslo označíme ako X a druhé ako Y. Z prvej vety vieme, že „jedno číslo je o 5 väčšie než druhé“, teda X = Y + 5. Druhá veta hovorí, že trojnásobok väčšieho čísla plus dvojnásobok menšieho je 30, čo zapíšeme ako 3X + 2Y = 30.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%