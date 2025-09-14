Odmietajú ju kvôli vzhľadu: Mladá žena po 50 pohovoroch stále bez zamestnania! Teraz zarába tisíce

PORTO ALEGRE - Len 21-ročná Alê Gaúcha absolvovala kurz opatrovania detí a snívala o kariére ako profesionálna pestúnka. Po desiatkach neúspešných pohovorov je presvedčená, že za jej neúspechom nie je nedostatok kvalifikácie, ale jej vzhľad a krivky.
Alê Gaúcha z brazílskeho mesta Porto Alegre sa ocitla v nezvyčajnej situácii. Hoci pred tromi rokmi úspešne ukončila kurz opatrovania detí a túžila získať finančnú nezávislosť prácou, ktorá ju baví, doteraz neuspela. Má za sebou približne 50 pracovných pohovorov, no ani z jedného sa jej zamestnávateľ neozval.
Dvadsaťjedenročná mladá žena tvrdí, že dôvodom nie sú jej schopnosti či skúsenosti, ale vzhľad. „Moje krivky vždy pútali viac pozornosti než moje kvalifikácie,“ uviedla pre portál NeedToKnow. „Vždy som prichádzala pripravená, predstavila som svoje certifikáty a hovorila o všetkom, čo som sa naučila. No nikdy sa mi nikto neozval.“
Teraz sa živí ako influencerka
Spočiatku si myslela, že ide o nedostatok praxe. Po desiatkach odmietnutí však dospela k presvedčeniu, že zamestnávatelia sa viac sústreďujú na jej výzor než na schopnosti. „Chcela som ukázať svoju profesionálnu stránku, ale zdá sa, že nikto ju nevidí,“ dodala sklamane. Namiesto hnevu sa rozhodla situáciu obrátiť vo svoj prospech. Keďže jej vzhľad neustále púta pozornosť, začala budovať kariéru na sociálnych sieťach. Dnes má viac než 525-tisíc sledovateľov a živí sa ako influencerka a tvorca obsahu.
„Mnohí ma vnímajú len ako tvorkyňu odvážnejšieho obsahu a nedokážu si predstaviť, že som kedysi chcela žiť inak,“ priznala Alê. „Aj keď sa tomu teraz nevenujem, pestúnka, ktorou som kedysi bola, je stále vo mne. Na jednej strane som hľadala stabilitu, na druhej som našla slobodu.“ Príbeh mladej Brazílčanky rozprúdil diskusiu o predsudkoch na trhu práce aj o tom, do akej miery môže byť vzhľad prekážkou či výhodou v profesijnom živote.
