Neuveriteľné, čo ležalo v starej škatuli: FOTO Vzácny poklad! Tajné mapy z 2. svetovej vojny predané za šialenú sumu

DERBYSHIRE - Vzácne vojnové dokumenty, ktoré detailne mapovali nemecké obranné línie počas invázie spojencov v Normandii v roku 1944, sa vydražili za 23 400 libier (približne 27 000 eur). Mapy označené ako „Secret“ sa objavili po desiatkach rokov v kartónovej škatuli, ktorú pôvodný majiteľ kúpil na lokálnej aukcii len za 10 libier (približne 11 eur).

Súbor šiestich máp zobrazoval päť pláží nesúcich krycie názvy Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword, informuje na svojom webe Daily Mail. Okrem terénu detailne zaznamenávali aj nemecké opevnenia, mínové polia či barikády. Dokumenty pochádzali zo súkromnej zbierky poddôstojníka britského námorníctva Waltera Pagea, ktorý počas vojny slúžil na vyloďovacej lodi.

Unikátne kusy vojenskej histórie

Vydražené boli aj ďalšie materiály – medzi nimi 50-stranový dokument k operácii Nestegg, plánu na oslobodenie Normanských ostrovov spod nacistickej okupácie. Ten získalo múzeum Jersey War Tunnels za 3 800 libier (približne 4393 eur) a chystá ho sprístupniť verejnosti. Múzeum zároveň zakúpilo tri mapy vylodenia na plážach Juno, Gold a Sword za 10-tisíc libier (11 553 eur). „Získaním týchto dokumentov zabezpečíme, že zostanú zachované pre budúce generácie a neupadnú do súkromných zbierok,“ uviedol riaditeľ Lance Trevellyan.

Neuveriteľné, čo ležalo v
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Hansons Auctioneers Derbyshire)

Odborník na militaria z aukčného domu Hansons, Matt Crowson, zdôraznil, že ide o unikátne kusy vojenskej histórie. „Plány operácie Nestegg aj mapy z D-Day patria k najsilnejším svedectvám o druhej svetovej vojne,“ povedal. Kompozitná mapa všetkých piatich pláží sa predala za 6-tisíc libier (skoro 7 000 eur), čo je viac než dvojnásobok odhadovanej ceny. Jednotlivé mapy Utah a Omaha získal francúzsky kupujúci za 3 400 a 4 000 libier (približne 4621 eur).

Neuveriteľné, čo ležalo v
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Hansons Auctioneers Derbyshire)

Invázia do Normandie, známa ako operácia Overlord, bola najväčšou obojživelnou vojenskou akciou v dejinách. Do bojov sa zapojilo vyše 156-tisíc vojakov a podľa odhadov zahynulo približne 4 400 spojeneckých príslušníkov.

