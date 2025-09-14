Kontroverzný mladý pár: Ona randí s inými, on zostáva doma! Ľudia neveria, že to funguje

DENVER - Fernanda (31) a Michael (40) žijú vzťah, ktorý pre mnohých znie neobvykle: zatiaľ čo on zostáva lojálne doma, ona randí aj s inými – a napriek kritike tvrdia, že ich láska je pevnejšia ako kedykoľvek predtým.
Fernanda Fabianová z Denveru sa rozhodla žiť vo vzťahu, ktorý prekračuje tradičné hranice monogamie. Spolu so svojím partnerom Michaelom vytvorili dynamiku, kde ona randí a možno aj spí s inými ľuďmi, zatiaľ čo on zostáva doma. Kritici tvrdia, že jej vzťah nemá dlhé trvanie, no Fernanda i Michael hovoria, že im tento štýl pristane – hlavne preto, že majú medzi sebou silné puto a otvorenú komunikáciu.
Fernanda trvá na ochrane
Keď sa Fernanda prvýkrát začala zaujímať o iných ľudí, cítila sa previnilo. Vždy zdôraznila, že city k Michaelovi nezmenila – naučilo ju to viac si ho vážiť. Hranice mali byť jasné už na začiatku vzťahu. Do prvého roku si zostali verní, kým nezačala využívať možností ďalších vzťahov s jeho súhlasom. Jej prístup zahŕňa praktické pravidlá: nikdy nezdieľajú detaily tretích stretnutí, pokiaľ to nie je nutné, a nekontaktujú sa s inými ľuďmi v noci, keď sú spolu. Bezpečnosť je dôležitá – Fernanda trvá na kondómoch, píše na webe needtoknow.
Michael si musel zvykať
Michael si prešiel procesom zvykania. Zo začiatku sa vo vzťahu objavila žiarlivosť, no cíti, že ju postupne stráca, lebo dôveruje tomu, čo Fernanda k nemu cíti a ako sa správa. Pomáha im pravidelný rozhovor – kontrola vzťahu každé dva týždne a otvorené zdieľanie pocitov.
Fernanda hovorí, že miesto lásky a záväzku nezávisí od počtu sexuálnych partnerov. „Vidím veľa párov, ktoré zostávajú spolu, ale pre niečo, čo sa očakáva spoločnosťou,“ hovorí. Verí, že vzťahy by mali byť flexibilné a zamerané na komunikáciu a jasné hranice. Aj keď je otvorený vzťah pre mnohých kontroverzný, Fernanda a Michael tvrdia, že ich skúsenosť ukazuje, že nemusia mať preto slabší vzťah. Naopak, tvrdia, že ich spojenie je pevnejšie práve vďaka dôvere, sebareflexii a rešpektu.