Pozor na obľúbené nápoje: Sladené limonády a alkohol môžu doslova ničiť vlasy! Pomocnú ruku podá tento vitamín

USA - Nové zistenia vedcov poukazujú na to, že nadmerná konzumácia sladených nápojov a alkoholu môže urýchliť vypadávanie vlasov a predčasné šedivenie. Podľa odborníkov dokáže takéto riziko zmierniť jednoduchý a dostupný výživový doplnok.

Strata vlasov môže byť spôsobená mnohými faktormi, vrátane genetiky, hormónov či určitých liečebných postupov. Častým vinníkom sú aj vážne nedostatky živín, no vplyv stravovacích faktorov na zdravie vlasov je stále predmetom výskumu. Aby vedci získali jasnejší prehľad, rozhodli sa analyzovať 17 nutričných štúdií, do ktorých sa zapojilo viac 61 000 osôb vo veku od sedem do 77 rokov a väčšinou išlo ženy. Zistenie, ku ktorému sa dopracovali, vás možno prinúti dvakrát si rozmyslieť, čo si nalejete do pohára, ak ste práve smädní.

Nadmerná konzumácia sladených nápojov, ako sú limonády v množstve viac ako 3 500 ml týždenne (desať 355 ml plechoviek) súvisela s vyšším rizikom vypadávania vlasov, najmä u mužov. Tento výsledok podporuje aj predchádzajúci výskum, podľa ktorého, je konzumácia spracovaných potravín s vysokým obsahom jednoduchých cukrov „nepriamym faktorom spojeným s vypadávaním vlasov“

Prečo? 

Sladené nápoje a pochutiny zvyšujú tvorbu mazu, prirodzenej mastnej látky na pokožke hlavy, informuje na svojom webe New York Post. Za normálnych okolností chráni a hydratuje, no ak je jej priveľa, upcháva póry a vytvára prostredie vhodné pre baktérie, ktoré spúšťajú zápal a podráždenie, poškodzujú vlasové folikuly a vyvolávajú vypadávanie vlasov.

Alkohol na tom nebol o nič lepšie. Dve štúdie spojili jeho vysoký príjem s vypadávaním vlasov a predčasným šedivením. Hoci presná príčina nie je jasná, výskumy poukazujú na to, že nadmerné pitie môže dehydrovať telo, narušiť vstrebávanie živín a vyviesť hormóny z rovnováhy, čo sú rozhodne zlé správy pre vaše vlasy. Alkohol zároveň zvyšuje oxidačný stres v tele, poškodzuje vlasové folikuly a narúša produkciu melanínu. V dôsledku toho kedysi žiarivé vlasy stratia lesk, vitalitu a šedivejú.

Doplnok, ktorý môže pomôcť pri strate vlasov

Jednoznačným víťazom v boji za zdravšie vlasy bol vitamín D. Päť štúdií v prehľade zistilo, že jeho vyššie hladiny pomáhali znižovať závažnosť alopécie a podporovali rast vlasov. Vedci tiež zistili, že s lepším rastom vlasov súvisel aj dostatočný príjem železa, čo predstavuje ďalšiu možnú zbraň v boji proti rednutiu vlasov. „Pozitívna súvislosť bola pozorovaná aj medzi príjmom bielkovín, konzumáciou sójových výrobkov, krížokvetej zeleniny a doplnkov s vylepšeniami zameranými na vypadávanie a hustotu vlasov,“ pripomenuli vedci.

Ak doplnky a zmeny v strave nezaberajú, stále nie ste bez možností. V závislosti od príčiny existuje viacero overených liečebných postupov, vrátane liekov ako minoxidil či terapií, ako je nízkoúrovňové laserové ošetrenie. V pokročilejších prípadoch môže prísť do úvahy transplantácia vlasov. Kľúčom je však správne načasovanie: čím skôr začnete konať, tým lepšie a to najmä vtedy, ak máte genetickú predispozíciu k vypadávaniu vlasov. „Nečakajte, kým to bude také viditeľné, že to už nepôjde zakryť,“ radí dermatologička Susan Massicková pre Healthline.

