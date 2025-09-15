Trávite desiatky minút na toalete s telefónom v ruke? OKAMŽITE prestaňte! Hrozia vám zdravotné komplikácie až operácia

LONDÝN - Nový výskum publikovaný v časopise PLOS One poukazuje na to, že ľudia, ktorí používajú telefón pri sedení na toalete, majú veľmi veľkú pravdepodobnosť vzniku hemoroidov. Odborníci odporúčajú obmedziť takéto používanie na menej ako päť minút.
Používanie smartfónu na toalete sa môže javiť ako multitasking alebo príjemné rozptýlenie, no v skutočnosti môže zvyšovať riziko vzniku hemoroidov. Podľa výsledkov štúdie, mali ľudia, ktorí používali smartfón pri sedení na toalete, o 46 percent vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinú hemoroidy. „Predpokladáme, že sedenie na klasickej toaletnej mise bez opory pre panvové dno neúmerne zvyšuje tlak na hemoroidálne vankúšiky,“ uvádzajú autori štúdie, o ktorej informoval magazín People.
„Keď tento tlak pretrváva, vankúšiky sa môžu prekrviť a vyvinúť do viditeľných hemoroidov.“ Podľa Cleveland Clinic sú hemoroidy opuchnuté žily vo vnútri konečníka alebo na vonkajšej strane análneho otvoru. Môžu spôsobovať bolesť, svrbenie a niekedy aj krvácanie. „Keď sedíte na otvorenej toaletnej mise, panvové dno nemá žiadnu oporu,“ vysvetlila pre CNN hlavná autorka štúdie Trisha Pasrichaová, z Massachusetts General Hospital.
Všetko by ste mali stihnúť za päť minút
Doteraz vychádzali odborníci najmä z teórie, že hemoroidy vznikajú najmä pri namáhaní počas zápchy. Pasrichaová však upozorňuje: „Tí, ktorí používali smartfón na toalete, sa v skutočnosti nenamáhali viac ako tí, ktorí ho nepoužívali. Moja hypotéza je, že práve pasívne používanie smartfónu spôsobuje prekrvenie hemoroidálnych vankúšikov, ich opuch a následný vznik hemoroidov.“
Vedci preto odporúčajú namiesto dlhého sedenia a scrollovania obmedziť vysedávanie na toalete na menej ako päť minút. „Celý biznis model sociálnych sietí je založený na tom, aby nás rozptyľovali, nechali stratiť pojem o čase a urobili nás závislými od algoritmu,“ pokračuje Pasrichaová. „Až teraz začíname chápať, do akej miery smartfóny ovplyvňujú mnohé ďalšie oblasti nášho života.“