Falošné Labubu bábiky zaplavujú trh a ohrozujú deti! Tieto virálne hračky radšej nekupujte: Rozoznáte fejk?

LONDÝN - Britskí rodičia dostali varovanie pred prudkým nárastom falošných bábik Labubu, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre deti. Hračky sú nekvalitne vyrobené, obsahujú drobné odnímateľné časti a podľa úradov môžu byť vyrobené aj z chemicky nebezpečných materiálov.
Len v priebehu jedného mesiaca počas leta skonfiškovali pracovníci oddelenia obchodnej inšpekcie v južnom Londýne viac ako 230 podozrivých napodobenín. „Tieto falošné hračky sú poháňané popularitou značky na internete, no predstavujú vážne bezpečnostné riziko, najmä pre deti,“ uviedla mestská rada Sutton. Labubu bábiky, známe aj ako „Lafufu“, si v posledných rokoch získali celosvetovú obľubu, informuje The Sun. Originály vyrábané čínskou spoločnosťou Pop Mart stoja od 10 do 40 libier, pričom zriedkavé kusy sa predávajú aj za astronomické sumy – rekordne až 172-tisíc libier (198999,70 eur).
Falošné verzie však podľa úradov nesú veľké nebezpečenstvo. Ruky, nohy či oči sa môžu pri hre ľahko uvoľniť a ohroziť dieťa vdýchnutím alebo prehltnutím. Chybná výplň a nekvalitné šitie riziko ešte zvyšujú. Materiály, z ktorých sú bábiky vyrobené, zároveň neprešli žiadnym testovaním podľa britských bezpečnostných štandardov. Úrady upozorňujú, že napodobeniny sa často tvária ako originály – balenia nesú sfalšované bezpečnostné značky či inštrukcie.
Ako rozpoznať falošnú bábiku
Odborníci z Chartered Trading Standards Institute odporúčajú:
- Skontrolovať balenie – hľadajte označenie UKCA alebo CE a kontaktné údaje na britského dovozcu.
- Overiť autentické prvky – originálne bábiky majú holografickú nálepku, QR kód s odkazom na oficiálnu stránku Pop Mart a novšie verzie aj UV pečiatku na chodidle.
- Všímať si vzhľad – príliš krikľavé farby, zlé šitie alebo nesprávny počet zubov (pravá Labubu má deväť) sú varovným signálom.
- Vyhýbať sa „výhodným ponukám“ – lacné falzifikáty môžu ukrývať vážne riziká.
Rada pre rodičov aj obchodníkov
Sutton Council vyzýva kupujúcich, aby bábiky nakupovali iba u overených predajcov a v prípade podozrivého tovaru okamžite kontaktovali obchodnú inšpekciu. „Predaj nebezpečných či falošných hračiek je trestným činom,“ pripomína mestská rada.