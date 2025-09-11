Šokujúci incident na známom tenisovom turnaji: Poľský milionár ukradol chlapcovi šiltovku! Kritika sa spustila ako lavína

USA - Na US Open sa odohral šokujúci moment, keď poľský podnikateľ Piotr Szczerek vzal malému chlapcovi šiltovku priamo z rúk. Incident okamžite spustil vlnu kritiky na sociálnych sieťach, kde užívatelia označujú jeho čin za neetický a neakceptovateľný. Firma podnikateľa čelí masívnemu tlaku verejnosti a škandál sa stal virálnym.
Na tenisovom turnaji US Open 2025 sa odohral moment, ktorý zaskočil nielen mladého fanúšika, ale aj celý internet. Po víťazstve poľského tenistu Kamila Majchrzaka nad deviatym nasadeným Karenom Chačanovom sa mladý fanúšik Brock tešil, že od hráča dostane šiltovku.
Radostný moment sa však zmenil na škandál, informuje na svojom webe o New York Post. Poľský podnikateľ a milionár Piotr Szczerek, ktorý stál vedľa chlapca, šiltovku rýchlo uchopil a vložil do tašky svojej manželky. Chlapec zmätene kričal a snažil sa dar získať späť, no muž už odišiel, pričom celý incident zachytila kamera a video sa okamžite stalo virálnym. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Komentujúci na sociálnych sieťach označili Szczereka za „najnenávidenejšieho muža internetu“ a kritizovali jeho čin ako neetický a neprípustný.
Milionár sa vyhováral
Pod tlakom verejnosti sa Szczerek neskôr ospravedlnil a vysvetlil, že si myslel, že šiltovka patrí jeho deťom. Stretnutie s chlapcom a jeho rodinou dopadlo dobre – podnikateľ im osobne odovzdal novú šiltovku a vyjadril ľútosť za svoje správanie. Incident vyvolal diskusiu o správaní sa divákov na športových podujatiach a o etike v interakciách medzi verejnosťou a známymi osobnosťami. Napriek počiatočnej kritike sa príbeh skončil pozitívne a ukázal, že aj škandál možno napraviť, keď sú kroky ospravedlnenia úprimné a dôsledné.