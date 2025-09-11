Šokujúca smrť muža počas intímnej chvíle so svojou milenkou: Tá musí teraz zaplatiť astronomické odškodné

PEKING - Romantická noc sa skončila tragédiou, keď bol muž nasledujúce ráno nájdený mŕtvy. Jeho priateľka čelila nielen šoku, ale aj právnym následkom. Súd jej nariadil zaplatiť odškodné! Tento šokujúci prípad obletel médiá a vyvolal diskusiu o nečakaných následkoch intímnych vzťahov.
V Číne sa odohral neobyčajný a tragický príbeh, ktorý upútal pozornosť médií po celom svete. Šesťdesiatšesťročný ženatý muž sa napriek svojmu veku zaplietol do mimomanželského vzťahu. Čo začalo ako tajný románik, sa skončilo tragédiou, ktorá šokovala nielen jeho rodinu, ale aj hotelový personál.
Ako informuje South China Morning Post, muž sa stretával s bývalou kolegyňou, s ktorou pracoval v 80. rokoch, a vzťah obnovili po stretnutí na večierku v roku 2023. 24. júla sa dvojica ubytovala v hoteli, kde priateľka prišla skôr a muž k nej dorazil neskôr. Noc strávili spolu, no keď sa žena ráno prebudila, našla svojho partnera mŕtveho vedľa seba.
Záchranárom sa už muža nepodarilo oživiť
Po zistení udalostí žena opustila izbu, no po návrate našla dvere zamknuté a okamžite privolala pomoc hotelového personálu. Pokusy o oživenie muža neuspeli a po príchode záchranárov sa potvrdila jeho smrť. Rodina muža sa následne obrátila na súd. Pôvodne bola od priateľky požadovaná kompenzácia vo výške približne 77 000 dolárov (okolo 67 lakh Rs), no súd sumu znížil na približne 8 600 dolárov (cca 7,5 lakh Rs).
Súd konštatoval, že hlavnou príčinou úmrtia boli zdravotné problémy muža a niesol zaň zodpovednosť sám. Napriek tomu však rozhodli, že priateľka mohla situáciu zmeniť, ak by sa včas vrátila, a jej nemorálne správanie viedlo k tomu, že jej uložili znížené odškodné. Tento prípad poukazuje na nebezpečenstvo tajných vzťahov a nepredvídateľné následky, ktoré môžu spôsobiť tragédiu nielen zapojeným osobám, ale aj ich blízkym.