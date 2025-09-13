Rezort zdravotníctva radí, aby deti do troch rokov vyrastali bez obrazoviek

BRATISLAVA - Deti do troch rokov by mali vyrastať úplne bez obrazoviek. K internetu by sa mali dostať až po deviatom roku a vlastný smartfón je vhodný až od dvanástich rokov. Vyplýva to z Odporúčaní pre zdravé používanie obrazovkových médií u detí a adolescentov, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spolu s odborníkmi. Informoval o tom komunikačný odbor MZ.
„Cieľom prehľadnej príručky je poskytnúť rodičom, opatrovateľom i odbornej verejnosti preventívny nástroj na predchádzanie vzniku tzv. nelátkových závislostí, ktoré majú zásadný vplyv na duševné zdravie nás všetkých,“ priblížil rezort.
Rodičia stanovujú čas strávený pred obrazovkami
Ďalšou zo zásad je, že adolescent vo veku 12 až 16 rokov môže používať internet samostatne, ale rodič rozhoduje ako dlho. „Mimo školských povinností by nemal tráviť pred obrazovkou viac ako dve hodiny denne a nie po 21.00 h,“ spresnilo ministerstvo. Pri vekovej skupine 16 až 18 rokov pravidlá stanovuje rodič v závislosti od vyspelosti dieťaťa. Rodičia a starší súrodenci by však podľa odborníkov mali ísť deťom príkladom. „O pravidlách zdravého používania obrazovkových médií rozmýšľajte nielen vo vzťahu k dieťaťu, ale aj vo vzťahu k sebe,“ uvádza sa v príručke.
Odborníci radia
Odborníci zdôrazňujú, že obrazovky by sa nemali využívať ako odmena ani ako prostriedok na upokojenie dieťaťa. „Vytvorte si rodinný mediálny plán - pravidlá používania obrazoviek v rodine, ktoré budú rešpektované nielen deťmi, ale aj dospelými. Zaveďte v rodine čas bez obrazoviek alebo off-line režim,“ poradili. Obrazovky neodporúčajú zapínať ráno, odložené by mali byť minimálne hodinu pred spaním. Počas učenia či práce je tiež vhodné mať ich v inej miestnosti.
Odporúčania vznikli ako konsenzus viacerých odborných spoločností. Rezort spresnil, že ide o úlohu, ktorú si splnil na základe uznesenia Rady vlády SR pre duševné zdravie a Akčného plánu k Národnému programu duševného zdravia na roky 2024 až 2030. Príručka je k dispozícii na webovom sídle Rady vlády SR pre duševné zdravie.