Úrad vlády odmieta kritiku Benátskej komisie k zákonu o mimovládkach

BRATISLAVA – Úrad vlády SR zásadne odmieta tvrdenie Benátskej komisie, že nová úprava pre mimovládne organizácie je neprimeraná. V nezáväznom stanovisku Benátska komisia podľa ÚV nezohľadnila názor a právnu argumentáciu relevantných orgánov na národnej i európskej úrovni. Táto komisia v pondelok uviedla, že zákon o neziskových organizáciách považuje za problematický z hľadiska jeho súladu s medzinárodnými štandardmi ľudských práv. Preto považuje za vhodné zvážiť anulovanie tohto zákona a v prípade, že k tomu nedôjde, poskytla niekoľko odporúčaní.
Úrad vlády kritizuje Benátsku komisiu
„Benátska komisia sa nevysporiadala s argumentmi a záverom uznesenia Ústavného súdu SR, ktorým nevyhovel pozastaveniu účinnosti zákona s konštatovaním, že ľudské práva nie sú zákonom o transparentnosti mimovládok bezprostredne ohrozené,“ zdôraznil ÚV.
Stanovisko Benátskej komisie podľa ÚV nezohľadňuje uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy poukazujúce na zvýšený vplyv mimoinštitucionálnych aktérov, ako sú neziskové organizácie či médiá, ktorých autorita môže presahovať ich legitimitu a ktoré zároveň nepodliehajú žiadnej skutočnej demokratickej zodpovednosti a verejnej kontrole. „Tento nedostatok transparentnosti je príležitosť na mocenské a politické zneužívanie mimovládneho sektora na ovplyvňovanie spoločenskej situácie v krajine,“ dôvodí ÚV SR.
Finančné výkazy mimovládok sú legitímne
Za problematické považuje i to, že Benátska komisia nevzala dostatočne do úvahy závery expertov Rady Európy konštatujúcich, že požiadavka zverejňovania finančných výkazov pre mimovládne organizácie je legitímnou protihodnotou k rozsahu poskytovanej finančnej podpory zo štátnych alebo európskych dotačných schém.
ÚV odmieta tvrdenie o zásahu do slobody združovania
„Úrad vlády principiálne odmieta tvrdenie Benátskej komisie, že akékoľvek nakladanie s finančnými prostriedkami štátu alebo EÚ je kľúčovým prejavom slobody združovania, do ktorého štát ani verejnosť nemá čo vstupovať,“ uviedol úrad.
Za nezrozumiteľnú zároveň považuje výhradu Benátskej komisie, aby zákon upravujúci transparentnosť mimovládneho sektora reflektoval výhradne na konkrétne a nie potencionálne hrozby. „Obzvlášť v čase, keď na Slovensku prebiehajú trestné konania v prípadoch ovplyvňovania volieb zahraničnými aktérmi prostredníctvom mimovládnych organizácií či ich subvenčných podvodov s európskymi a štátnymi dotáciami,“ upozornil ÚV SR, ktorý z uvedených dôvodov trvá na nevyhnutnosti a legitímnosti stransparentnenia mimovládneho sektora v podmienkach SR.
Benátska komisia v súvislosti s týmto zákonom uviedla, že rozsiahle požiadavky a zverejňovanie darcov a transparentnosť, spolu so širokými právomocami na vykonávanie dohľadu a potenciálne prísnymi sankciami, predstavujú výrazné zásahy do práv na slobodu združovania a súkromia podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Považuje tiež za nedostatočne predložený legitímny cieľ, na ktorom je spomínaný zákon založený. Opatrenia podľa jej stanoviska ukladajú neziskovým organizáciám zaťažujúce povinnosti a „nepriaznivo ovplyvňujú ich fungovanie neprimeraným spôsobom a chýbajú im primerané záruky“.