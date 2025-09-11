Na tieto narodeniny nikdy nezabudne: Oslava v zatvorenom akvaparku! Otec pre potešenie syna riskoval všetko

CHABAROVSK - Otec zobral svojho jedenásťročného syna na nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu do akvaparku mimo otváracích hodín. Hoci mu hrozilo prepustenie, jeho úprimný zámer dojal vedenie a nakoniec ho ocenili ľudským prístupom. Príbeh rýchlo obletel internet a vyvolal vášnivú diskusiu o tom, kde končia pravidlá a začína rodičovská láska.
Zamestnanec akvaparku Brosko Volna v ruskom Chabarovsku, prekvapil svojho jedenásťročného syna a vzal ho tajne do svojej práce po zatvorení areálu, aby mu pripravil nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu. Bezpečnostné kamery zdokumentovali dojímavé okamihy ako spolu obidvaja skúšajú rôzne atrakcie od šmýkačiek, cez jazdu po toboganoch, až po hlboké bazény, pričom chlapec sa evidentne veľmi zabával pri skokoch do vody, či potápaní.
Vedenie chcelo otca prepustiť
Hoci vedenie zariadenia najskôr zvažovalo prepustenie svojho zamestnanca, nakoniec sa rozhodlo neukončiť jeho pracovný pomer. Riaditeľka, Kseniya Rudenková, uviedla, že po internom vyšetrovaní sa snaha porozumieť tomuto nezvyčajného činu ukázala ako cenná príležitosť na odhalenie „slepého miesta“ v interných postupoch vedenia prevádzky. „Jeho motívom bolo obyčajné ľudské želanie pripraviť svojmu dieťaťu nezabudnuteľný okamih,“ povedala a doplnila: „Z pôvodného šoku sme prešli k smiechu a napokon pochopeniu.“
Slová riaditeľky odrážajú posolstvo celej udalosti: „Niekedy nám život dáva takéto lekcie nie preto, aby sme dali priestor svojmu hnevu a podali trestné opatrenia, ale aby nám niečo pripomenuli. Nemáme všetci ten príjemný pocit skutočnej detskej radosti? Spomienku, ktorá sa môže zdať trochu absurdná, ale stále nás hreje? Nech nás to naďalej teší a nech vytvoríme takéto spomienky pre naše vlastné deti, hoci pokojnejším a vhodnejším spôsobom.“ Zároveň dala jasne najavo, že v otváracie hodiny v akvaparku sú od 9:00 do 22:00. Veď nakoniec aj spomienky detí majú svoj harmonogram.