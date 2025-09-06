Sobota6. september 2025, meniny má Alica, zajtra Marianna

Sezóna kliešťov nekončí: Spravíte malú chybu a môžete si privodiť doživotné problémy! Ako na to?

BRATISLAVA - Sezóna kliešťov sa ešte neskončila. Toto nebezpečenstvo hrozí pri každej návšteve lesa alebo parku. Čo robiť, ak si donesiete toto nechcené "prekvapenie"? Určite sa vyhnite určitým spôsobom vyberania. Koledujete si o zdravotné problémy!

Prisaté kliešte môžu byť skutočne miniatúrne, a preto ich na prvý pohľad nemusíte ani spoznať. Od pehy alebo materského znamienka ich odlíšite podľa nožičiek, často aj pohmatom. Miesto okolo kliešťa môže byť jemne začervenané a pri dlhšom prisatí obvykle začne svrbieť. Ak máte podozrenie na kliešťa, ale čierna bodka je príliš malá, pomôže lupa alebo odfotenie miesta a následné zväčšenie snímky. Keďže prisatie kliešťa v počiatočnej fáze necítite, je dôležité dôkladne skontrolovať celé telo hneď po návrate z prírody a kliešťa okamžite odstrániť.

Najbezpečnejší spôsob, ako kliešťa odstrániť, je pomocou pinzety alebo špeciálnej karty na vyberanie kliešťov, informuje na svojom webe portál Novinky.cz. Kľúčové je dôkladne a opatrne vydezinfikovať miesto prisatia aj samotnú pinzetu. Ruky musia byť čisté, ideálne si nasadiť jednorazové rukavice, najmä ak máte na rukách otvorenú ranku.

Pinzetou uchopte kliešťa čo najbližšie pri koži, jemne kývajte zo strany na stranu a pomaly ho ťahajte priamym a miernym pohybom, až kým sa uvoľní. Názornú ukážku správneho vyberania kliešťa poskytuje video Štátneho zdravotného ústavu nižšie. Ak nemáte po ruke pinzetu, kliešťa môžete opatrne vytiahnuť vatovou tyčinkou navlhčenou mydlom alebo vydezinfikovaným prstom, pričom používajte pomalé kruhové pohyby. Tieto metódy však odporúčajú len v núdzových situáciách. Najbezpečnejšie je použiť špeciálnu kartu na vyberanie kliešťov, ktorá ho pevne uchopí a odstráni bez rizika rozmáčknutia a uvoľnenia obsahu jeho čriev do rany.

Rozhodne sa vyhnite mazaniu kliešťa olejom, mastou alebo krémom. Tým sa kliešť môže udusiť a vyvrhnúť do rany obsah svojich čriev, čo zvyšuje riziko nákazy. Rovnako neotáčajte kliešťa pri vyberaní pinzetou – kroucením sa môže tiež uvoľniť jeho obsah a zvýšiť nebezpečenstvo prenosu ochorenia.

Ak sa kliešť pri vyberaní pretrhne a jeho kusadlá zostanú v koži, netreba panikáriť – telo si s nimi zväčša poradí samo. Ranu je potrebné vydezinfikovať a sledovať. Nepokúšajte sa zvyšky kliešťa násilne vybrať, hrozí infekcia. Po vybratí kliešťa ho bezpečne zlikvidujte – zabaliť do papiera a spláchnuť alebo spáliť. Nikdy ho nevymačkávajte prstami.

Kliešte môžu prenášať lymskú boreliózu alebo kliešťovú encefalitídu. Lymská borelióza postihuje kožu, nervový systém, srdce a kĺby, kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie s počiatočnými príznakmi ako chrípka, neskôr môže postihnúť nervový systém. Riziko nákazy sa zvyšuje s dĺžkou, počas ktorej bol kliešť prísatý. Lymskú boreliózu možno liečiť antibiotikami, proti kliešťovej encefalitíde sa dá očkovať.

