Lekári neverili vlastným očiam: Žena mala 22 rokov v zadku teplomer! Vôbec o tom netušila

PEKING - Šokujúce odhalenie po 22 rokoch! Lekári pri CT vyšetrení objavili žene v zadku uviaznutý teplomer. Podľa doktora mala obrovské šťastie – keby obsahoval ortuť, mohlo to skončiť tragicky.
Žena menom pani Hu žila viac ako dve desaťročia s neobvyklým „spoločníkom“ – v jej zadku uviazol kúsok rozbitého teplomera. Celá nehoda sa stala ešte v detstve, keď navštevovala základnú školu, informuje web Daily Star. Podľa jej spomienok sa incident odohral počas vyučovania. „Sedela som za lavicou, keď ma spolužiak poprosil o gumu. Spadla mi na zem, tak som sa po ňu zohla. V tom momente mal spolužiak v ruke teplomer, ktorý nechtiac položil na moju stoličku. Keď som si opäť sadla, cítila som ostrú bolesť – teplomer sa mi zabodol do ľavého sedacieho svalu,“ opísala žena.
Žena zabudla na nehodu s teplomerom
Lekári ju okamžite previezli do nemocnice a snažili sa cudzie teleso odstrániť. Pani Hu si však všimla, že teplomer po zákroku vyzeral kratší. „Začala som plakať, pretože som vedela, že niečo nie je v poriadku,“ dodala. Röntgenové snímky vtedy nič nezachytili – pravdepodobne preto, že sklenený úlomok bol priehľadný. Roky plynuli a žena na nepríjemnú skúsenosť takmer zabudla. Pravda vyšla najavo až nedávno, keď utrpela úraz pri bicyklovaní a lekári jej urobili podrobné CT vyšetrenie. Až vtedy sa ukázalo, že v oblasti panvy sa nachádza približne dvojcentimetrový kúsok skla.
„Mala šťastie, že vo vnútri nebol ortuťový stĺpik. Inak by hrozila ťažká otrava ortuťou a život ohrozujúce komplikácie,“ vysvetlil ošetrujúci lekár Shang Ranran z nemocnice vo Wu-chane. Podobné bizarnosti nie sú podľa lekárov úplnou raritou. Začiatkom tohto roka museli iní čínski doktori pomáhať 24-ročnému mužovi, ktorý si do konečníka zaviedol 20-centimetrovú sexuálnu pomôcku. Tá navyše stále vibrovala, keď prišiel na pohotovosť. Aj v tomto prípade bolo nutné urgentné zákroky, aby pacienta zachránili pred vážnymi následkami.