Temná stránka rýchleho chudnutia: Populárny liek ju priviedol do nemocnice! Žena tvrdí, že jej zničil život

LONDÝN - Matka dvoch detí Zari priznala, že vďaka injekciám Mounjaro schudla štyri „kamene“ (viac než 25 kilogramov), no dnes hovorí, že jej život už nikdy nebude rovnaký. Tvrdí, že sa ocitá neustále v nemocnici, trpí neznesiteľnými bolesťami a diagnostikovali jej zápal žalúdka.
Zari, ktorá pred liečbou nosila veľkosť 18 až 20, sa rozhodla podeliť o realitu po rýchlom úbytku hmotnosti. Na sociálnych sieťach uviedla, že jej diagnózou je gastritída – bolestivý zápal sliznice žalúdka. „Mounjaro mi dalo gastritídu a úprimne, je to zabijak. Dva mesiace chodím do nemocnice, dostávam infúzie a bolesti sú také ostré a prenikavé, že ma ovplyvňujú každý deň,“ napísala.
Podľa NHS môže gastritídu spôsobovať infekcia baktériou Helicobacter pylori, nadmerné užívanie liekov proti bolesti, alkohol či stres. V Zarinom prípade však spájajú ťažkosti práve s populárnymi „fat jab“ injekciami.
Ako fungujú „fat jabs“?
Najčastejšie používané injekcie na chudnutie v Británii sú Wegovy (semaglutid) a Mounjaro (tirzepatid). Fungujú tak, že napodobňujú hormón GLP-1, ktorý signalizuje mozgu, že žalúdok je plný. Tým potláčajú chuť do jedla, spomaľujú trávenie a znižujú hladinu cukru v krvi. Na NHS sú tieto lieky dostupné len pre pacientov s BMI nad 30 alebo s nadváhou nad 25 v kombinácii so zdravotnými problémami, ako je vysoký tlak. V súkromných klinikách sa predpisujú častejšie, čo vyvolalo kritiku odborníkov.
Vedľajšie účinky a riziká
Najčastejšie hlásené problémy sú nevoľnosť, hnačka, zápcha, bolesť brucha či reflux. V ojedinelých prípadoch však môže dôjsť k pankreatitíde, zápalu žlčníka či poškodeniu obličiek. Dr. Tom Curtis z centra Voy vysvetlil: „Najčastejšie ťažkosti sú gastrointestinálne, no v niektorých prípadoch môžu prerásť do závažných komplikácií a hospitalizácií.“ Podobne upozorňuje aj lekárka Ghazala Aziz-Scottová: „Pacienti musia vedieť o varovných príznakoch, ako sú prudké bolesti brucha. V niektorých prípadoch sa objavujú aj vážne dlhodobé riziká vrátane pankreatitídy či rakoviny štítnej žľazy.“
Reakcie pacientov a tragické prípady
Zari nie je jediná, kto má vážne skúsenosti s Mounjaro. Ďalší používatelia na sociálnych sieťach spomínajú komplikácie ako odstránenie žlčníka či akútnu pankreatitídu. Vlani otriasol Britániou prípad 58-ročnej zdravotnej sestry Susan McGowan zo Škótska, ktorá zomrela po nízkych dávkach injekcií. Podľa denníka The Sun sa do januára 2025 ocitlo po týchto liekoch v nemocnici takmer 400 ľudí a 85 úmrtí bolo spájaných s ich užívaním.
Farmaceutická spoločnosť Lilly UK, ktorá vyrába Mounjaro, tvrdí, že bezpečnosť pacientov je jej najvyššou prioritou a každý vedľajší účinok treba okamžite konzultovať s lekárom.
