Ľudia sú ochotní spraviť pre krásu všetko: Nechutný elixír krásy! FUJ, to naozaj pijú TOTO?

PEKING - Od slimáčieho slizu po rybie spermie – v kozmetike sa objavujú čoraz bizarnejšie trendy. Najnovší hit však šokuje ešte viac: „vtáčie sliny“. Nápoj, ktorý má vraj omladzujúce účinky, sa pije už stáročia v tradičnej čínskej medicíne a teraz ho znovuobjavili influenceri na TikToku.
Influencerka Becca Bloomová vo svojich videách popíja hustý, mliečny nápoj, ktorý vzbudil množstvo otázok aj nechápavých komentárov fanúšikov. Hoci to znie odpudzujúco, tento elixír má podľa tradičných zdrojov prinášať množstvo zdravotných a kozmetických benefitov.
Takzvaný „bird’s nest extract“ pochádza zo slín vtákov známych ako rýchliky (swiftlets), uvádza web indi 100. Tie používajú svoj sliz na stavbu hniezd, ktoré sa následne zbierajú a spracovávajú na polievku alebo nápoj. V Číne je táto pochúťka považovaná za luxus – miska polievky stojí 30 až 100 dolárov, pričom najcennejšie hniezda červených rýchlikov dosahujú cenu až 10-tisíc dolárov za kilogram.
Otázky vyvoláva aj etická stránka
Nápoj sa zvyčajne mieša s ovocím či cukrom, aby mal prijateľnejšiu chuť, ktorú mnohí prirovnávajú k aloe vera drinku. Podľa tradičnej medicíny obsahujú „vtáčie sliny“ aminokyseliny, minerály a proteíny, ktoré podporujú tvorbu kolagénu, spomaľujú starnutie, zlepšujú trávenie a posilňujú imunitu. Používali sa aj na podporu hojenia rán a celkovej vitality. Moderná veda však tieto účinky zatiaľ potvrdila len čiastočne a dôkazy o ich reálnej účinnosti sú obmedzené.
Otázky vyvoláva aj etická stránka. Podľa niektorých správ sa hniezda zbierajú ešte predtým, ako mláďatá opustia hniezdo, čo môže ohroziť populáciu vtákov. Navyše zber v jaskyniach je nebezpečný aj pre ľudí, ktorí sa pri práci vystavujú riziku úrazov. Napriek pochybnostiam však záujem o tento „elixír mladosti“ rastie a zdá sa, že TikTok mu len dodal novú vlnu popularity.