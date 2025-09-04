Nevesta v šoku: Požiadavka družičky vyrazila všetkým dych! Ostatní radia, OKAMŽITE ju vyškrtni zo zoznamu

LONDÝN - Budúca nevesta Chloe Cotterellová z Veľkej Británie zažila poriadny šok. Jedna z jej družičiek, s ktorou sa pozná od detstva, si totiž počas skúšky šiat vybrala farbu, ktorú by mala mať iba nevesta. Fanúšikovia na TikToku jej okamžite radili, aby kamarátku vyškrtla zo zoznamu svadobných hostí.
Jedna z desiatich družičiek, ktoré na svoju svadbu pozvala Chloe Cotterellová, vyrazila neveste dych. Počas skúšky sa totiž bez okolkov spýtala, či si môže vyskúšať biele šaty, informuje The Sun. V krátkom TikTok videu, ktoré videlo už viac než 648 000 ľudí, mladá žena vysvetlila, že družičkám dala na výber z palety šiestich odtieňov ružovej. Autorka príspevku označila situáciu za „zvláštnu“ a spýtala sa svojich fanúšikov, ako by to mala riešiť.
Chloe vysvetlila: „Mám desať družičiek a každú z nich obdarujem šatami, ktoré si samy vyberú bez limitu rozpočtu. Jediné, čo musia dodržať, je farebná schéma.“ Družička, ktorá ju zaskočila požiadavkou na biele šaty bola Natalie, s ktorou sa poznajú od troch rokov. „Poznáme sa už veľmi dlho, presne vie, čo chcem a nechcem mať na svadbe. Vôbec by mi nenapadlo, že práve ona bude tá, na ktorú sa budem sťažovať,“ priznala. Keď prišli všetky do svadobného salónu, ktorý Chloe prenajala za stovky libier, Natalie sa rozprávala s asistentkou súkromne.
Asistentka jej prezradila, akú bizarnú požiadavku má jedna z družičiek
Budúca nevesta vraj netušila, o čom hovorili, no asistentka si ju neskôr zavolala bokom a prezradila jej, čo chystá jej kamarátka. „Doslova sa spýtala, či si môže vyskúšať biele šaty.“ V klipe tiež zdôraznila, že jej kamarátka nie je zasnúbená, takže to nebolo kvôli tomu, že by si chcela len vyskúšať svadobný vibe. „Je úplne single a vyhovuje jej to,“ dodala Chloe. „A ak to mal byť vtip, mne to vtipné nepríde.“ Nevesta preto nemala inú možnosť, len sa Natalie spýtať, prečo tak veľmi trvá na tom, aby si „skúsila biele družičkovské šaty“. Namiesto ospravedlnenia alebo výberu inej farby však kamarátka trvala na svojom, lebo chcela v bielych šatách vyniknúť spomedzi ostatných.
Budúca nevesta sa nakoniec obrátila na svojich fanúšikov s otázkou, ako má túto bizarnú situáciu vyriešiť, pretože nechce, aby sa Natalie na svadbe objavila v bielych šatách. Pod jej príspevkom sa objavilo viac ako sto komentárov. Mnohí jej radili, aby kamarátku zo svadby úplne vyškrtla. Jeden napísal: „Povedz jej ‘Nie!’ a ak neustúpi, odvolaj jej pozvanie.“ Druhý súhlasil: „Na svadbu nepozvaná.“ Tretí doplnil: „Takže už máš iba deväť družičiek?“ Štvrtý komentár znel: „Buď si oblečie ružovú, alebo máš deväť družičiek.“ Iný sa pridal: „Mala si jej povedať, že ak chce vyzerať ako nevesta, mala by si radšej zaplatiť vlastnú svadbu.“
