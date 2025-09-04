Šikana či prehnané ego? NEUVERITEĽNÉ! Táto jediná veta rozčertila šéfa do nepríčetna

NAÍ DILLÍ - Stačila jediná veta a pracovná konverzácia sa zmenila na nečakaný konflikt. Príspevok mladého zamestnanca spustil na internete lavínu reakcií a otvoril tému, o ktorej sa často mlčí. To, čo sa na prvý pohľad zdá ako drobnosť, prerástlo do ostrej diskusie o rešpekte, kultúrnych rozdieloch a moci na pracovisku.
Na Reddite sa stal virálnym príspevok mladého zamestnanca z Indie, ktorý zverejnil konverzáciu so svojím nadriadeným. Šéf mu vyčítal, že ho namiesto oslovenia „Sir“ (pán, pozn. redakcie) oslovil priezviskom, informuje NDTV na svojom webe. Incident rozpútal debatu o pracovnej kultúre, egu manažérov a hraniciach profesionálneho rešpektu.
Mladý zamestnanec v spoločnosti zaoberajúcej sa službami firemného tajomníka (CS firm), zverejnil na sociálnych sieťach príspevok, v ktorom opísal, ako jeho nadriadený vybuchol, keď ho neoslovil „pane“. V príspevku na Reddite pridal snímku obrazovky zo spomínanej konverzácie, kde mu šéf vyčítal, že použil iba jeho priezvisko. Zamestnanec, ktorý sa špecializuje na insolvenciu a bankroty, uviedol, že pracoval na prípade a v počítači sa mu zrejme stratila jedna zo zložiek.
Situácia sa rýchlo vyhrotila
„Náš prípad je zaradený na pondelkovú poradu, takže musíme mať pripravené tlačené kópie. V piatok som šéfovi oznámil, že zložka chýba a požiadal som ho, aby mi poslal kópiu podania, aby som mohol upraviť sety,“ napísal v subreddite r/IndianWorkplace. „Ignoroval to a povedal mi, aby som sa sústredil na prípravu iného prípadu. Tak som to nechal tak. Včera som mu to pripomenul znova, a on odvetil, že som si to mal skontrolovať ešte pred odchodom.“ V WhatsApp konverzácii šéf opäť žiadal dokumenty, na čo mu zamestnanec odpovedal, že mu to pripomínal už predtým.
Situácia sa však rýchlo vyhrotila. „Povedal som vám už, pán *****, že ste mi včera nepomohli, inak by kópie boli hotové už včera,“ napísal zamestnanec. Šéf na to reagoval: „Povieme si to v pondelok. Neopováž sa so mnou takto hovoriť. Oslovuj ma Sir (pane), nie pán ****.“ Zamestnanec doplnil, že svojho šéfa šesť mesiacov vôbec neoslovoval „Sir“, ale iba priezviskom, tak ako všetkých nadriadených. „Naozaj nemám rád, keď musím ľudí oslovovať Sir/Madam. Nemyslím tým nijakú neúctu, vždy som bol profesionálny, ale to, ako sa včera vyjadril, ma šokovalo. Nikdy som nič podobné nezažil,“ napísal. „Okrem toho má ten človek komplex nadradenosti a problémy so zvládaním hnevu. Ostatných bežne oslovuje bhaiya, arey (hej, brácho) a keď je nahnevaný, nemá problém používať vulgarizmy. Ale to je v poriadku, lebo on je šéf.“
Ostatní zdieľali podobné prípady
Príspevok sa stal virálnym a nazbieral stovky komentárov. Väčšina používateľov sa postavila na stranu zamestnanca, iní mu dali korporátne rady. „Spýtaj sa ho, kedy ho pasovali za rytiera?“ napísal jeden z nich. „Vyzerá to, že tvoj manažér má obrovské ego,“ pridal sa druhý. Tretí dodal: „Čo sa týka oslovenia Sir, tvoj šéf je idiot. Ale priznajme si, že schopnosť hladiť egá je v práci užitočná. Len jedna vec: ak dostaneš úlohu, dokonči ju. Ak si od niekoho niečo žiadal a on to nedodal, tak sa pripomeň.“ Štvrtý napísal: „Znie presne ako môj bývalý manažér, drzý v správach, nepamätá si, čo sa dohodlo, a do toho ešte aj zlá gramatika.“