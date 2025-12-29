Po búrke v SND hlási odchod aj Patrik Vyskočil: V divadle končí po dlhých 13 rokoch!

BRATISLAVA - Dnes sa prevalilo, že v Slovenskom národnom divadle končí hneď 5 známych hercov. Medzi nimi Roman Poláčik či Táňa Pauhofová. No svoj koniec oznámil aj dlhoročný člen Divadla Nová scéna - po 13 rokoch dobrovoľne odchádza Patrik Vyskočil (33).
Patrik to oznámil v nedeľu na sociálnej sieti Instagram. „Dnes je moje posledné predstavenie v pozícii herca Divadla Nová scéna, v ktorom som strávil 13 rokov ako člen súboru. Stále bude mojím domovom, no odteraz s tajomným titulom za menom "ako hosť",“ odhalil Vyskočil, ktorý je dnes nielen hercom, ale aj úspešným režisérom, ktorý má na svojom konte hneď niekoľko aj autorských titulov.
„Zmeny nás formujú a ja sa viac ako teším na všetko čo mi ďalšie roky prinesú. A možno sa nezmení z hola nič. Uvidíme. P.S.: Chcem len podotknúť, že táto zmena sa formovala posledné dva roky a je absolútne dobrovoľná,“ dodal Vyskočil. Správa o hercovom konci na Novej scéne prišla v období, kedy veľkými personálnymi zmenami prechádza aj Slovenské národné divadlo.
Ako sme dnes na Topkách informovali, v SND končí hneď 5 známych hercov - Roman Poláčik, Daniel Žulčák, Martin Šalacha, Anna Magdaléna Hroboňová a Táňa Pauhofová.