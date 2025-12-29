Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

STOP dlhému sušeniu uterákov v zime! Expertka radí: Vyskúšajte 5-sekundový TRIK, ktorý šetrí čas aj energiu!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Vlhké a chladné počasie robí zo sušenia bielizne v zime hotovú nočnú moru. Uteráky dokážu schnúť celé hodiny, niekedy aj dni. Existujú však jednoduché triky, ktoré celý proces výrazne urýchlia, a niektoré z nich zaberú len pár sekúnd!

Počas zimných mesiacov je sušenie bielizne vonku často nemožné. Dážď, vietor a vysoká vlhkosť vzduchu spôsobujú, že uteráky a oblečenie ostávajú dlho mokré. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých postupov, vďaka ktorým môžete čas sušenia výrazne skrátiť.

Pridajte jeden odstreďovací cyklus navyše

Základom je odstrániť z uterákov čo najviac vody hneď po praní. Odborníci odporúčajú zapnúť v práčke ešte jeden odstreďovací cyklus navyše. Ak chcete šetriť energiu, môžete prebytočnú vodu odstrániť aj ručne, uteráky pevne skrúťte a stláčajte. Aj keď ide o trochu námahy navyše, výsledok stojí za to.

Prekvapivo účinným krokom je aj obyčajné pretrasenie uterákov. Podľa portálu The Mirror, na tento trik nedá dopustiť ani známa britská odborníčka na upratovanie Lynsey Crombie, prezývaná „kráľovná čistoty“. Podľa nej stačí uteráky krátko pretrepať, aby sa vlákna nadýchli. Vďaka tomu schnú rýchlejšie, zostanú mäkké a menej pokrčené.

Správne zavesenie je základ

Dôležité je aj správne zavesenie. Uteráky by mali byť rozložené naplno, nikdy nie poskladané alebo nahustené na sebe. Ideálne je použiť sušiak, zábradlie, dvere alebo sprchovú tyč a zabezpečiť dostatočný priestor medzi jednotlivými kusmi, aby mohol vzduch voľne cirkulovať.

Ak to počasie dovolí, oplatí sa využiť aj zimné slnko. Aj keď je chladno, slnečné lúče a vietor dokážu uteráky vysušiť prekvapivo rýchlo. V opačnom prípade ich môžete umiestniť do blízkosti radiátora alebo zdroja tepla – nikdy však priamo naň, aby ste predišli poškodeniu materiálu či riziku požiaru. Posledným, no často prehliadaným krokom je pravidelné otáčanie uterákov. Stačí ich raz za hodinu prevesiť alebo otočiť, aby sa vlhké miesta dostali na vzduch. Takto vyschnú omnoho rýchlejšie, než keď zostanú celé dni v jednej polohe.

