Rusko sa už otvorene vyhráža Európe: Desivé slová Lavrova! Povedal, čo má Kremeľ v pláne

MOSKVA - Ruský minister zahraničných vecí pritvrdzuje rétoriku voči Európe. Podľa Sergeja Lavrova sa štáty, ktoré zvažujú vyslanie vojakov na Ukrajinu, vystavujú riziku, že ich Moskva bude považovať za legitímny vojenský cieľ.
Moskva opäť zvyšuje tlak
Kremeľ vysiela do Európy ďalší ostrý signál. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vystúpil s tvrdými vyhláseniami na adresu krajín, ktoré aktívne podporujú Ukrajinu. Najviac sa zameral na tzv. koalíciu ochotných, teda skupinu štátov, ktoré sa hlásia k vedúcej úlohe v podpore Kyjeva.
Lavrov v rozhovore pre ruskú štátnu agentúru TASS otvorene varoval, že ak by tieto krajiny vyslali svojich vojakov na Ukrajinu, Moskva by ich nepovažovala za neutrálnych aktérov.
„Legitímny vojenský cieľ“
Podľa šéfa ruskej diplomacie by zahraniční vojaci pôsobiaci na Ukrajine – hoci aj v úlohách výcviku či zabezpečenia zázemia – stratili akúkoľvek ochranu. „Takéto jednotky by boli legitímnym vojenským cieľom,“ odkázal Lavrov a zdôraznil, že Rusko na tomto postoji nič nemení.
Vyhlásenie prichádza v čase, keď niektoré európske štáty verejne hovoria o možnosti vyslania personálu na pomoc ukrajinskej armáde.
Útoky na Brusel aj lídrov
Lavrov zároveň obvinil Európsku úniu z úmyselného rozbíjania vzťahov s Moskvou. Podľa jeho slov Brusel „rozkladá mechanizmy spolupráce“ a koná nelegitímne. Tvrdil tiež, že Rusko nikdy nezačalo agresiu voči svojim európskym susedom.
Za hlavných iniciátorov napätia označil konkrétnych politikov – francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú aj nemeckého kancelára Friedricha Merza. Podľa Lavrova sú predstaviteľmi „vojnového krídla“ v Európe, ktoré vsádza na strategickú porážku Ruska.
Propaganda a staré tvrdenie
Na záver ruský minister zopakoval dlhodobo používaný argument Kremľa, že invázia na Ukrajinu má obranný charakter a že Rusko Európu neohrozuje. Zároveň však pridal varovanie: ak by niektorá krajina uvažovala o útoku na Rusko, odpoveď by bola „drvivá“.
Tieto vyhlásenia zapadajú do rétoriky, ktorou Moskva dlhodobo legitimizuje svoje kroky a zároveň odrádza západné štáty od hlbšieho zapojenia do konfliktu.