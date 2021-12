Tento spevák túžil po Gombitovej: Žbirka ho "odpinkal"

Bobby Farrell sa narodil 6. októbra 1949. Už ako 15-ročný sa nechal najať ako námorník, neskôr pracoval ako DJ.

V Nemecku sa mu podarilo dostať do zoskupenia Boney M, ktoré prerazilo v roku 1978 vďaka hitu Daddy Cool. Bobby bol viac šoumenom a tanečníkom, než spevákom, vystupoval v podstate vždy na playback. Spev zaobstaral Frank Farian, ktorý ako beloch by pri typickej černošskej hudbe pôsobil ako päsť na oko. „Je celkom pochopiteľné, že sa Frank Farian dal na pódiu zastupovať exotickým Farrellom,“ povedala po rokoch pre BBC speváčka Liz Mitchell. „On sám bol biely Nemec, ale hudba Boney M bola plná slnka a Afriky.“

Skupina dobyla svet aj ďalšími diskohitmi ako "By the Rivers Of Babylon", "Ma Baker", "Rasputin" či "Kalimba de Luna". Slávu získala Boney M v Európe, USA aj v Sovietskom zväze a ďalších jeho satelitných krajinách, vrátane vtedajšieho Československa. Rozpadli sa v roku 1986.

Počas prítomnosti v našej krajine sa Bobbymu zapáčila Marika Gombitová. „Občas sa mi stávalo, že ma iní žiadali, aby som ich zoznámil s Marikou. Najznámejší bol spevák skupiny Boney M, ktorému sa Marika veľmi páčila,” prezradil kedysi Miro Žbirka pre týždenník Sedmička. Exotickému šoumenovi ale nevyhovel: „Povedal som mu vtedy, že si to musí zariadiť sám.”

Bobby po rozpade Boney M vystupoval s inými speváčkami a koncertoval ešte aj ako 61-ročný. A práve na turné v Rusku ho zastihla smrť. Jeho agent John Seine uviedol, že Farrella 30. decembra 2010 našiel mŕtveho v jeho hotelovej izbe v Petrohrade hotelový personál, keď hudobník nereagoval na telefonický budíček. Lekári neskôr uviedli, že príčinou jeho smrti bol infarkt.