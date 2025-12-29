Beyoncé sa v roku 2025 darilo spomedzi hviezd NAJVIAC: Jej turné zarobilo MAJLAND!

LOS ANGELES - Turné americkej speváčky Beyoncé s názvom Cowboy Carter Tour bolo vyhlásené za najúspešnejšiu sériu vystúpení v roku 2025. Na druhom mieste skončilo comebackové turné anglickej skupiny Oasis s názvom Oasis Live '25 Tour, a to napriek tomu, že manchesterská formácia predala viac vstupeniek, informuje webový magazín NME.
Speváčkino turné malo 32 zastávok a trvalo od 28. apríla do 26. júla. Podľa údajov spoločnosti Pollstar dosiahlo vrchol rebríčka s celkovým ziskom 407,6 milióna dolárov, pričom sa predalo 1,6 milióna vstupeniek za priemernú cenu 255 dolárov.
Oasis odohrali medzi 4. júlom a 23. novembrom celkovo 41 koncertov a zaznamenali tržby vo výške 405,4 milióna dolárov. Vzhľadom na nižšiu priemernú cenu lístka, ktorá bola 182 dolárov, však Liam a Noel Gallagherovci v roku 2025 predali najvyšší počet vstupeniek, a to 2,2 milióna.
Do prvej desiatky rebríčka sa ešte dostali interpreti ako Coldplay, Kendrick Lamar/SZA, Shakira, The Weeknd, Chris Brown, Imagine Dragons, Lady Gaga a Post Malone. Cowboy Carter Tour vyhlásili za najvýnosnejšie turné v histórii country. Beyoncé sa tiež stala prvou americkou umelkyňou, ktorá má na konte dve turné s tržbami presahujúcimi 400 miliónov dolárov, a to po Renaissance World Tour z roku 2023.
