Lotyšsko buduje bezpečnosť: Dokončilo 280 km plot pozdĺž hranice s Ruskom

RIGA - Lotyšsko dokončilo výstavbu 280 kilometrov dlhého plota s cieľom lepšie zabezpečiť svoju východnú hranicu s Ruskom. V pondelok to oznámila tamojšia štátna správa majetku, informuje o tom agentúra DPA.
Pozdĺž plota z ostnatého drôtu sa nachádzajú chodníky určené na hliadkovanie, spresňuje nemecká agentúra s odvolaním sa na videozáznam z hranice.
Plot posilní bezpečnosť Lotyšska
Lotyšský minister vnútra Rihards Kozlovskis označil dokončenie výstavby za „významný príspevok k bezpečnosti obyvateľstva Lotyšska a celej krajiny“. „Naším hlavným cieľom je vybudovať najmodernejší systém ochrany na východnej hranici Európskej únie,“ dodal minister vo vyhlásení.
DPA pripomína, že Lotyšsko v roku 2024 dokončilo podobný plot aj pozdĺž hranice s Bieloruskom. Do konca budúceho roka plánuje vybudovať aj ďalšiu infraštruktúru vrátane sledovacích systémov pozdĺž hranice s Bieloruskom a Ruskom.
Svoje hranice s týmito krajinami začala Riga posilňovať po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, ktorú považuje za ohrozenie národnej bezpečnosti krajiny. Lotyšsko spolu s Estónskom a Litvou zároveň plánujú pozdĺž ruských a bieloruských hraníc inštalovať aj tankové bariéry a betónové bloky, aby sa chránili pred potenciálnymi útokmi zo strany Minsku a Moskvy.