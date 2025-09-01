Ľudská krutosť nepozná hraníc: Majiteľka reštaurácie sa stala terčom útoku, VIDEO jej prinieslo obrovskú podporu

NEW YORK - Mariam z Gruzínska vlastní reštauráciu v New Yorku, kde sa stala terčom verbálneho útoku jedného zo zákazníkov. Počas objednávky jej totiž dosť netaktne naznačil, aby sa zdokonalila v angličtine. Video incidentu, ktoré zverejnila na TikToku, jej však namiesto odsudzovania a posmeškov prinieslo obrovskú vlnu podpory a dokonca aj nových zákazníkov.
Majiteľku reštaurácie Mamali NYC vysmial zákazník za jej cudzí prízvuk a vyzval ju, aby „hovorila dobrou angličtinou“. Mariam, pôvodom z Gruzínska, zverejnila na TikToku záznam z tohto bizarného a neopodstatneného konfliktu. Vo videu vidieť muža, ktorý sa rozčuľoval, že má problém porozumieť jej výslovnosti slova „bowl“ (miska). Dvadsaťpäťročná žena mu pokojne a v angličtine vysvetľuje, že je imigrantka z Gruzínska. Preto jej angličtina nemusí byť úplne dokonalá, no snaží sa vybaviť jeho objednávku.
Zákazník hľadal zámienku na hádku
Zákazník však nechcel prijať jej vysvetlenie a hľadal zámienku na hádku. „Pracujete v Amerike, takže by ste mali hovoriť dobrou angličtinou. To nie je žiadna výhovorka,“ vyhlásil sebavedomo. Potom sa jej spýtal, ako dlho žije v USA. Mariam odpovedala, že štyri roky. „Štyri roky, a nenapadlo vám naučiť sa lepšiu angličtinu?“ spýtal sa drzým tónom. Bol taký nahnevaný, že chcel hovoriť s majiteľom, ktorý by hovoril lepšie. Keď mu vysvetlila, že ona je majiteľka, rozčúlil sa ešte viac. „No, ja vám nerozumiem, takže vás nechám tak,“ odsekol zvýšeným hlasom. Mladá žena sa ho spýtala, prečo kričí. „Ja na vás nekričím!“ odvetil. Tvrdil, že je nahnevaný, pretože jej prízvuk plytvá jeho časom. „Je to ‘bowl’ alebo ‘bone’? Podávate mi kosť?“ pýtal sa posmešne.
PRELOM vo vede: Nosorožce zachraňujú náhradným materstvom, šanca pre takmer vyhynutý druh!
Po ďalších urážkach sa s ňou rozlúčil, poprial jej príjemný deň a ešte raz jej prikázal, aby sa učila jazyk. Video incidentu doteraz nazbieralo vyše 3,5 milióna videní a jeho autorka vysvetlila, že síce má prízvuk a nepozná význam každého slova, ale aktívne sa učí. Arogancia zákazníka vyvolala vlnu kritiky. „Vaša angličtina je perfektná! Nezabudnite, že on hovorí len JEDINÝM jazykom,“ napísal jeden používateľ. „Vaša angličtina je lepšia ako u 60 percent rodených Američanov,“ doplnil druhý. „To jeho ‘you should speak good English’ ani nie je správna angličtina,“ podotkol iný komentujúci. „V New Yorku niekto haní človeka s prízvukom? To vôbec nie je newyorské,“ poznamenal štvrtý.
Po záplave pozitívnych reakcií zverejnila Mariam ďalšie video, v ktorom ďakovala za podporu: „Pred pár dňami sa mi smial cudzí muž kvôli prízvuku. O pár dní neskôr mi nespočetné množstvo cudzincov z celého sveta prejavuje lásku a podporu,“ povedala so slzami v očiach. „Som šťastná. Som vám všetkým nesmierne vďačná. Koho ešte zaujíma ten chlap?“ Doplnila, že hoci ju skúsenosť zranila, spätne sa teší z toho, že sa to stalo, pretože jej to prinieslo do života veľa nových priateľských a podporujúcich ľudí a zároveň aj množstvo zákazníkov do reštaurácie. Mariam prišla do USA z Gruzínska pôvodne študovať, no keď sa zamilovala do New Yorku, peniaze určené na vzdelanie použila na otvorenie Mamali NYC vo West Village. Podnik ponúka kombináciu gruzínskeho „comfort food“, kvalitnej austrálskej kávy a originálnych koktailov.