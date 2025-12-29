Požiar v Nových Zámkoch: Kuchyňa v plameňoch, nikto sa nezranil

Požiar bytu v Nových Zámkoch. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA/NOVÉ ZÁMKY - V byte na piatom poschodí sedemposchodového paneláku v Nových Zámkoch horelo. Išlo o požiar kuchyne, z ktorej cez okno šľahali plamene a šíril sa hustý čierny dym. Pri požiari nedošlo k žiadnemu zraneniu. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Požiar ohlásili krátko po 14.00 h. „Hasiči požiar v krátkom čase lokalizovali a následne zlikvidovali. Z bytového domu zároveň vyviedli 25 osôb, pre ktoré bol pristavený evakuačný autobus HaZZ,“ uviedol hasičský zbor. Na mieste zasahovali príslušníci z Hasičskej stanice Nové Zámky a Šurany a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Hurbanovo.