DVAKRÁT ich odmietli ošetriť v nemocnici! Otrava jedlom skončila tragicky: Zomrela matka aj 15-ročná dcéra

CAMPOBASSO - V Taliansku pravdepodobne na otravu jedlom zomrela žena a jej 15-ročná dcéra. V nedeľu to oznámila miestna polícia, informuje o tom agentúra DPA.
Dievča zomrelo počas noci a jej 50-ročná matka v nedeľu ráno, uviedla hovorkyňa polície v meste Campobasso. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a presné okolnosti úmrtí zatiaľ nie sú známe, keďže sa čaká na výsledky pitvy.
Prípad má v Taliansku už obrovskú medializáciu.
Podľa talianskej agentúry ANSA rodina ešte pred tragédiou dvakrát vyhľadala lekársku pomoc na pohotovosti. Napriek tomu ich poslali domov, hoci im diagnostikovali otravu jedlom. Ich stav sa však náhle zhoršil. Talianske médiá uvádzajú, že otráviť sa mohli po konzumácii rýb počas vianočných sviatkov. Zdravotné problémy má aj otec dievčaťa, ktorý zostáva hospitalizovaný. Podľa dostupných informácií by ho v najbližších hodinách mohli previezť do nemocnice v Ríme.